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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

09.10.2021 22:36

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda yapıldı.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gece, Sam'ın konseri ile başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere birkaç ilçede aynı anda başlayan ve günler süren orman yangını hatırlatarak, Türkiye'nin tarihinde en büyük yangını yaşadıklarını söyledi.

Bu nedenle festival kapsamında hatıra ormanı oluşturduklarını ve ilk fidanları diktiklerini dile getiren Böcek, "Festival bize güç verdi, umut verdi. Festival ve sinema ışığı bir kez daha Antalya ve ülkemizi aydınlattı." dedi.

En İyi Kadın Oyuncu Nihal Yalçın, En İyi Erkek Oyuncu Tarhan Karagöz

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Oyuncu Tarhan Karagöz, ödül aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Ödülü beklemediğini ifade eden Karagöz, kendisine ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür etti.

Ödülünü alan oyuncu Nihal Yalçın da ekibine destek teşekkür etti. Çok incelikli ve keyifli bir iş çıkardıklarını dile getiren Yalçın, "Filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm. Güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle. Bu ödül çok kıymetliydi. Yaptığım işin emeğinin karşılığı verilmesi çok keyifliydi. İşimi yapabildiğim ve ödüllendirildiğim için çok mutluyum. Oldukça yoğun kadınla filmi çektik." diye konuştu.

En İyi Film Okul Tıraşı

En İyi Senaryo Ödülü "Okul Tıraşı" filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet'e, En İyi Yönetmen "Kerr" filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na verildi.

En İyi Film ise Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı" seçildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan alan yönetmen Karahan, "Bu ödülü, salgından etkilenen ve yaşamını yitiren başta babam olmak üzere tüm Kovid-19 mağdurlarına adıyorum." dedi.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gece, Sam'ın konseri ile başladı.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödülleri

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda, Övgüye Değer Ödülü'nü "Rewşen" filmiyle Musab Tekin aldı.

Festivalde Kısa Film Jüri Özel Ödülü, "İkinci Gece" filmiyle Ali Tansu Turhan'a, En İyi Kısa Film Ödülü, "Siz Biraz Uzak Kaldınız" filmiyle yönetmen Elif Refiğ'e verildi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda, Övgüye Değer Ödülü "Acı ve Tatlı" filmiyle Didem Şahin'in, Belgesel Film Jüri Özel Ödülü de "Bekleyiş" filmiyle Aslı Akdağ'ın oldu. En İyi Belgesel Film Ödülü ise "Her Şey Dahil" filmiyle Volkan Üce'ye gitti.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise En İyi Uluslararası Film Ödülü, "Libertad" filmiyle Clara Roquet'e, En İyi Yönetmen Ödülü "Aurora" filmiyle Paz Fabrega'ya, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Aile" filmiyle Claudia Grob'a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü de "Titanik'i Seyretmek İstemeyen Kör Adam" filmiyle Petri Poikolainen'e verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü "İki Şafak Arasında" filmindeki rolüyle Nezaket Erden ile "Kafes" filmindeki rolüyle Özay Fect paylaştı. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ise "İki Şafak Arasında" filmindeki rolüyle Erdem Şenocak'ın oldu.

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü "Anadolu Leoparı" filmiyle Billur Turan'a, En İyi Kurgu Ödülü "Okul Traşı" filmiyle Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari ve Sercan Sezgin'e verildi.

En İyi Müzik Ödülü'ne "Kerr" filmindeki müzikleriyle Nikos Kypourgos, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'ne "Bağlılık Hasan" filmiyle Özgür Eken layık görüldü.

Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve sinema oyuncusu Cahide Sonku Ödülü'nü Ezgi Baltaş ve Feride Çiçekoğlu paylaştı.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, "Anadolu Leoparı" filmiyle Emre Kayiş'in, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de "İki Şafak Arasında" filmi ile Selman Nacar'ın oldu.

SİYAD En İyi Film Ödülü'nü, Necip Çağhan Özdemir "Bembeyaz" filmiyle, FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü'nü de Tayfun Pirselimoğlu, "Kerr" filmiyle aldı.

Gece, yönetmen, oyuncular ile protokol üyelerinin fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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