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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı - Son Dakika

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı

09.10.2021 20:35
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Antalya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirilen festivalin kapanış ve ödül töreni öncesi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl 58'incisinin düzenlendiğini hatırlatarak, köklü bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını belirtti.

Bu tür etkinliklerin köklü hale getirilmesinin son derece önemli olduğunu dile getiren Ersoy, "Bu kadar eski geçmişi olan bir organizasyonun sürdürülebilir olması, günümüze bütün özelliklerini koruyarak gelebilmiş olması kültür ve sanat adına çok sevindirici." dedi.

Antalya'nın sadece turizmle değil, kültürel faaliyetlerle de anılmasını istediklerini aktaran Ersoy, ikisi beraber olduğu zaman çok daha iyi sonuçlar ve daha iyi sinerji ortaya çıktığını vurguladı.

Uzun süredir dünyada ve Türkiye'de salgının etkisinin yaşandığına değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş aşılanmanın da etkisiyle normalleşme sürecine girdik. Normalleşmenin en güzel sonucu da tekrar özlemini duyduğumuz sanata ulaşabiliyor olmamız. Bu tarz etkinliklerin bu açıdan da önemi var. Sadece ülkemize değil, dünyaya da güzel mesaj oluyor bu tür etkinlikler. Hepimiz açısından çok sevindirici buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek de salgın kuralları çerçevesinde sinemaseverlerle buluştuklarını söyledi.

Festivalin coşkulu geçtiğini ifade eden Böcek, "Biletler kısa sürede tükendi. Tabi bu yıl Manavgat orman yangını nedeniyle biraz buruk haldeyiz. Ciğerimiz, hatıralarımız yandı. Ana temamız bunu konu alıyordu. Yarışmaya katılan tüm sanatçılara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ünlü isimlerde festival coşkusu

Festivale katılan oyuncu Demet Evgar da bordo renkli omuzdan askılı kıyafetini annesinin diktiğini ve bu kıyafetle ödül törenine katıldığını belirtti.

Festivalde ödül vereceğini dile getiren Evgar, "Filmleri izleyemedim. Çok verimli bir festival olduğunu duydum. Çok genç yeteneklerin yeni filmler yaptığını duyunca da özledim. Çok özledik festivallere katılmayı. Pandemi döneminde eşofmanlarla otur otur nereye kadar. Süslenebildiğim kadar süslendim." diye konuştu.

Oyuncu Tamer Karadağlı da kırmızı halıdan geçerken festivaldeki filmler nedeniyle çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Salgın nedeniyle çok fazla sinemaya gidemediklerini anlatan Karadağlı, "Sinemada film izlemeyi çok özledim. Bir an önce pandemi bitsin de artık film izlemeye gidelim. Ödül alacakları da merak ediyorum. Çok renkli çok maskeli bir festival oldu." ifadesini kullandı.

Kafes filmi başrol oyuncusu Tarhan Karagöz ve filmin yapımcısı Sezgi Üstün San da çok heyecanlı olduklarını ve ödül töreninin sonucunu merak ettiklerini söyledi.

Kırmızı halı geçişinin ardından açılış törenine geçildi.

Altın Portakal, Kırmızı halı, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı - Son Dakika
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