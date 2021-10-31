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AKM'nin yenilenmesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor - Son Dakika

AKM'nin yenilenmesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor

31.10.2021 11:14

AKM'nin yenilenmesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, AKM'nin açılışı ile 64 farklı kültür sanat noktasında binden fazla sanatçı, 17 gün boyunca performanslarını sergileyecek.

AKM'nin yenilenmesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor

İSTANBUL - Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, AKM'nin açılışı ile 64 farklı kültür sanat noktasında binden fazla sanatçı, 17 gün boyunca performanslarını sergileyecek. AKM'den Galataport'a kadar uzanacak festival kapsamında, İstanbul'un marka değerinin artması hedefleniyor. Festivale özel çıkacak mobil uygulamada da en yakındaki mekanda hangi etkinliğin yapılacağı hizmeti sunulacak.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul'da kültür ve sanatın muhteşem buluşması başladı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, dünya sahnesindeki yerini aldı. Festival kapsamında Beyoğlu'nda bulunan 64 farklı noktada binden fazla sanatçı, 17 gün boyunca performanslarını sergileyecek. Önemli bir turizm destinasyonu olan İstanbul'da; konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyeler ile yerli ve yabancı sanatseverler unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Festivalin açılışında uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul'un modern yüzünü, kültürü ve tarihi ile harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere hazırladığımız rotanın adıdır" dedi. Festivalin turizme kazandırılmış bir değer olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Ülkemizin kültür ve sanat zenginliğini uluslararası bir marka haline getirmekle Türkiye genel markasına da artı bir değer katmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKM'nin ardından festival"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi'nin 13 yıl sonra yeniden "perde" demesinin ardından görkemli bir etkinlikle yeniden gündeme geldi. Uluslararası boyutuyla dikkat çeken Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, AKM'den start aldı. Kültür yolunun başlangıcı olan AKM'de düzenlenen törende Bakan Ersoy, hem AKM'yi hem de festivali yabancı basın mensuplarına tanıttı.

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde ilk durak yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"3 yıl önce çok ciddi bir araştırmanın, değerlendirme ve planlamanın ardından ilk adımlarını attığımız Beyoğlu Kültür Yolu Projesi; Cumhuriyetimizin 98'inci yaşını kutladığımız 29 Ekim'de yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin de açılışıyla birlikte İstanbul'dan Türkiye ve Dünya sahnesine çıkmıştır. Bu özel esere yakışır şekilde sahnemizi de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adıyla oldukça görkemli bir şekilde kurduk. Öncelikle modernizm, sanat, kültür ve tarih unsurlarıyla bezediğimiz; şüphesiz dünya çapında bir marka olacağına inandığımız Beyoğlu Kültür Yolu'nun, açılışını gerçekleştirdiğimiz en değerli duraklarından biri olan yeni AKM'den başlayalım. Dünya genelinde benzer yapılara baktığımızda ortalama 7,5 yıl gibi bir inşa süresi görüyoruz. Biz, üstelik de pandemi şartlarında yaklaşık 2,5 yıllık bir süreçte bu prestij eseri tamamladık. Yeni Atatürk Kültür Merkezi, yaklaşık 2 milyar lira olan toplam maliyeti ile İstanbul'a ve Türkiye'ye büyük bir yatırım olmuştur. Sadece genel çerçevesiyle verdiğim bu bilgiler bile merkezimizin kültür ve sanat hayatımıza, ulusal ve uluslararası düzeyde katacağı zenginliği ortaya koymaktadır."

"Kris Botti burada sahne alacak"

AKM açılışını "Sinan" operası ile yaptıklarını ve sırada da Londra Filarmoni Orkestrası olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Açılışı özgün bir Türk eseri olan 'Sinan' operası ile yaptık. Gerçekten eşsiz bir deneyimdi. Şimdi bu doyumsuz sanat yolculuğuna 31 Ekim'de dünyanın en iyi orkestralarından Londra Filarmoni Orkestrası ile devam edeceğiz. 2 Kasım Salı akşamı ise Grammy ödüllü, yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olan Kris Botti burada sahne alacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne baktığımızda, uluslararası katılım noktasında çok özel örnekler görmeye devam ediyoruz. Galataport'ta, dünyanın önemli şehirlerinde sanatseverlerle buluşmuş olan "Monet&Friends" dijital sergisi açıldı. Adeta 19'uncu yüzyıl Paris'ine bir zaman yolculuğu başlattık. Taksim Maksim'de Fransız sanatçı Bernar Pra'nın, ünlü ressam Piyer Ogüst Renuar'ın La Grönuiyer adlı eserini yorumladığı, atık malzemelerden hazırlanmış enstalasyonu sergileniyor" diye konuştu.

"Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul'un modern yüzünü tanıttığımız rotanın adıdır""

Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına kazandırılmış bir değer olacağını aktaran Bakan Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul'un modern yüzünü, kültürü ve tarihi ile harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere hazırladığımız rotanın adıdır. Beyoğlu Kültür Yolu, benzersiz bir marka oluşturma ve iletişim çalışmasıdır. Bu yolda restorasyonlarını yaparak ön plana çıkardığımız tarihi ve kültürel unsurlarla, modern yapılar ve elbette festival ile bir bütün halinde son derece özgün bir cazibe merkezi oluşturduğumuza inanıyorum. Bu bütünün her bir parçası da İstanbul'un ve Türkiye'nin sosyal, kültürel ve sanat hayatına ayrıca turizmine kazandırılmış birer değerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"Marka değerini arttıracak"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul'un uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla kurguladığı festival kapsamında 64 farklı mekanda binden fazla sanatçı performans sergileyecek.

"AKM'den Galataport'a kadar"

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen AKM'nin yanı sıra yine bakanlığın restore ettirdiği Galata Kulesi, Atlas Sineması, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Hatıra Evi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi gibi tarihi, kültürel ve mimari değeri olan yapılara konuk olacak. AKM'den Galataport'a kadar olan güzergahta, Emek Sineması, Garibaldi Sahnesi gibi önemli kültür ve turizm yatırımları da festivale katkı verecek.

"Türkiye'nin en büyük projesi"

Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat projesi olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, sanattan, sinemaya edebiyattan dansa ve müziğe dijital sanattan yapay zekaya kadar birçok farklı disiplini bir araya getirecek. Festival kapsamında 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 20 söyleşi, 15 ışık gösterisi (video mapping), 10 sanatçı performansı yer alacak. Taksim Camii Kültür Merkezi de bu festivalde yer alan mekanlardan biri olacak. Kültür merkezinde sanatçıların canlı atölyelerine, musiki dinletilerine kadar pek çok etkinlik, sanatseverlerle buluşacak.

"Festivale özel uygulama"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, festival için özel bir mobil uygulama hazırladı. Beyoğlu Kültür Yolu Uygulaması ile kullanıcılar kendilerine en yakın hangi mekanda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyebilecek. Buna göre katılacakları etkinlikleri kolayca planlayabilecek. Etkinlik mekanları hakkında ayrıntılı bilgilerin yer alacağı uygulamada, ayrıca bu mekanlara nasıl ulaşılabileceği konusunda yol tarifleri bulunacak. Uygulama, kullanıcılarına kendi profillerini oluşturma imkanı sunacak. Böylece katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklere kolayca ulaşabilme imkanı olacak. Güncel haberler ve sosyal medya paylaşımları da yine bu uygulamadan takip edilebilecek.

AKM'nin yenilenmesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor
AKM'nin yenilenmesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor
AKM'nin yenilenmesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor
AKM'nin yenilenmesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor

İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat AKM'nin yenilenmesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKM'nin yenilenmesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor - Son Dakika
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