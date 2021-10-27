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Anamorfoz Atatürk eseri 29 Ekim'de Rahmi M. Koç Müzesi'nde - Son Dakika

Anamorfoz Atatürk eseri 29 Ekim'de Rahmi M. Koç Müzesi'nde

27.10.2021 16:08
Anamorfoz Atatürk eseri 29 Ekim'de Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Temmer Marble'ın katkılarıyla hazırlanan 'Anamorfoz Atatürk' eseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başlıyor.

Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko tarafından yapımı yaklaşık üç ay süren, 93 farklı temadan 539 parçanın bir araya gelmesi ile hazırlanan eser Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor.

Sanatı ve özgün çalışmaları odak noktasına koyarak katma değeri yüksek projelere imza atan Temmer Marble, uluslararası ölçekte ses getiren 'Anamorfoz Atatürk' eserini 29 Ekim'den itibaren Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergiliyor. Önce İzmir'de, sonrasında da İtalya'daki Marcomacc Fuarı'nda sergilenen ve kısa sürede yoğun ilgi ile karşılaşan eser, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretçiler ile buluşuyor.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, 'Anaformoz Atatürk' eserine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Sofuoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeleyen böylesine anlamlı bir eseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretçilerimizle buluşturduğumuz için gururluyuz. Atatürk'ün müzeciliğe olan ilgi ve sevgisi, toplumun kültürel ve sanatsal yönden geliştirilmesine yönelik çabaları bizim için her daim yol gösterici nitelikte. Anaformoz Atatürk eserinin de tıpkı müzemiz koleksiyonunda çok özel bir yere sahip olan Atatürk Bölümümüz gibi kıymet göreceğine ve ziyaretçilerimiz için çok anlamlı bir sergileme olacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"YABANCILARIN ESERİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİ TARİFİ ZOR BİR GURUR YAŞATTI"

Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya ise "Eseri ilk olarak İzmir'de sergilediğimizde beklediğimizin çok ötesinde bir ilgi ile karşılaştık. Geçen ay ise İtalya'daki mermer fuarında kelimelerle tarif edemeyeceğimiz bir gurur yaşadık. Yabancı ziyaretçiler eserle ilgili detaylı bilgiler alırken birçok kez fotoğraf çektirdi. Ulusal basınımızın yanında uluslararası basın da yoğun ilgi gösterdi. Bize göre bu noktadan sonra bu proje bir bakıma artık kamuya mal olmuş durumda. Bu bağlamda eserimizi ülkemiz için en anlamlı günde, bana göre en doğru yerde sergilemeye başlıyoruz. Bu heyecanı Rahmi M. Koç Müzesi'nin kıymetli ziyaretçileri ile paylaşmaktan ötürü mutluyum." dedi.

ALİ Y. KOÇ: "MÜZECİLİKTE ULAŞTIĞIMIZ NOKTADA, ATATÜRK'ÜN ÇAĞDAŞ BİR TOPLUM YARATMA ÇABALARI DOĞRULTUSUNDA BU KONUYA VERDİĞİ ÖNEMİN VE ATTIĞI ADIMLARIN BÜYÜK ROLÜ VAR"

Rahmi M. Koç Müzeleri'nin 14 binden fazla parçadan oluşan koleksiyonu ile sanayi, iletişim ve ulaşım alanlarındaki tarihsel gelişmeleri yansıttığını belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Bugün bir kez daha bu vesileyle sevgi, saygı ve minnetle yâd ettiğimiz Atamız, aslında müzelere de çok büyük bir ilgi duyuyordu. Ülkemizin müzecilikte bugün ulaştığı noktada Atatürk'ün çağdaş bir toplum yaratma çabaları doğrultusunda bu konuya verdiği önemin ve attığı adımların büyük rolü var. O, Cumhuriyet'in daha ilk yıllarında, son derece kısıtlı imkânların içinde olmamıza rağmen, zamanının ötesinde bir vizyonla yeni müzeler kurulmasını istemiş ve bu yöndeki çalışmaları bizzat takip etmiştir. Fırsat buldukça tarihi yerleri ve müzeleri gezdiğini de biliyoruz" dedi. "Bizim için müzelerimizin en kıymetli köşesi Atatürk Bölümü'dür" diyen Ali Y. Koç şöyle devam etti: "Ben de şahsen her ziyaret ettiğimde ki defalarca ziyaret etmeme rağmen ayrı duygulara, hislere kapılıyorum. Eminim bu köşeyi gören ve gezen herkes benimle benzer duyguları paylaşıyordur."

KOÇ: "CUMHURİYETİMİZİ ANLAMALIYIZ. CUMHURİYETİMİZİ ANLATMALIYIZ, YAŞATMALIYIZ VE DEĞERLERİNE SIKI SIKI SARILMALIYIZ"

Temmer Marble'ın Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya'nın 'Anamorfoz Atatürk' projesini Rahmi M. Koç Müzesi'nde halkla buluşturmak istediğini söyleyince çok heyecanlandığını belirten Ali Y. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müze müdürümüz Mine Hanım'ın çalışmaları sonrasında bu fikri Rahmi Bey'e anlattık. Rahmi Bey'in talimatı sonrasında müzede sergilenmek üzere çalışmalar yoğunlaşarak, artarak devam etti. Ben de o günden bugüne süreci büyük bir heves ve heyecanla yakından takip ettim. Büyük Önder Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet'i kurarken 'Ülkemizin dünyanın en çağdaş ve en kalkınmış toplumlarından biri olması' idealine kenetlenmişlerdi. Aynı değerler etrafında birleştiğinde bir ulusun neleri başarabileceğini Cumhuriyetimiz ile göstermişlerdi. Bugün hala Ülkemizin her alanda ihtiyaç duyduğu çözümleri, Atatürk'ün fikirlerinde, Cumhuriyetimizin reformlarında bulabiliyoruz. Cumhuriyetimizi anlamalıyız, Cumhuriyetimizi anlatmalıyız, yaşatmalıyız ve değerlerine sıkı sıkı sarılmalıyız. Bu bayramı da hak ettiği şekilde kutlamalıyız. Cumhuriyetimizle neredeyse yaşıt olan Koç Topluluğu, Atatürk'ün düşünce ve değerleri ışığında, Ülkemizin her alanda gelişmesi, iyileşmesi, yükselmesi için çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Çünkü Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlamanın bu memleketimiz için çok çalışmaktan, üretmekten, ekonomik ve toplumsal katma değer yaratmaktan geçtiğine inanıyoruz ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz."

Anamorfoz Atatürk eseri 29 Ekim'de Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, 29 Ekim, İtalya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Anamorfoz Atatürk eseri 29 Ekim'de Rahmi M. Koç Müzesi'nde - Son Dakika


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