Dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel, Şanlıurfa'da tarih belgeseli çekiyor - Son Dakika

RAUF MALTAŞ -Dünyanın en ünlü belgesel kanallarından birisi olan Discovery Channel, "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe başta olmak üzere Şanlıurfa'nın önemli mekanlarında tarih konulu belgesel çekimi yapıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde üçüncü yılını geride bırakan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, kitap, film, belgesel, dizi ve animasyon filmlerine konu olmaya devam ediyor.

Tarihi ören yeri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdikten sonra ulusal ve uluslararası birçok yapıma imza atan senarist ve yönetmenin de ilgi odağında olmayı sürdürüyor.

Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe'nin yanı sıra kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtımı yapılan Karahantepe de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Dünyanın en ünlü belgesel kanallarından birisi olan Discovery Channel, "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe başta olmak üzere neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri ile Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde belgesel çekimlerine başladı.

"Bir ilki başarmış oluyoruz"

Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve yapımcı Sait Yardımcı, AA muhabirine, yabancı film ve prodüksiyon ekipleriyle işbirliği içerisinde çalışarak Türkiye'nin tanıtımına ve turizmine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kanalın dünya çapında çok ciddi bir kitlesi ve takipçisi olduğunu hatırlatan Yardımcı, şu anda proje kapsamında daha çok tarihi mekanlara yöneldiklerini ifade etti.

Göbeklitepe'nin "tarihin başlangıç" noktası olarak kabul edilmesinin proje açısından çok önem taşıdığını vurgulayan Yardımcı, "Şu ana kadar Türkiye'de 5 yerde çekim yaptık. Türkiye'de oldukça fazla sayıda önemli tarihi alanlar var. Göbeklitepe bunlar arasında en önemlisi, insanlığın başladığı yer olarak biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız geçen ay Karahantepe'nin tanıtımını büyük bir organizasyonla dünyaya duyurdu. Biz Karahantepe'de belgesel çeken ilk ekip olduk. Aynı zamanda bir ilki de başarmış oluyoruz." dedi.

"Belgeseller turizme ve tanıtıma büyük katkı sağlıyor"

Belgesellerin turizme çok katkı sağladığını anlatan Yardımcı, şöyle konuştu:

"Belgeseller gerçekleri birebir yansıttığı için turizme ve tanıtıma büyük katkı sağlıyor. Dizi ve filmler tamamen gerçeği yansıtmadığı için belgeseller kadar etkili olamıyor. Türkiye'yi gerçek anlamda doğru tanıtmanın bir yolu da belgesellerdir. Film komisyonu kar amacı gütmeyen bir organizasyondur, gayemiz yabancı prodüksiyonları Türkiye'ye getirmektedir. Hollywood ve Bollywood gibi. ABD'de 4 yıl kaldım orada yerinde tanıtım yaptık. Pandemiyle sektör bir duraksama yaşasa da yeniden hareketlenmeye başladı. Mayıs itibarıyla ekipler sahaya gelmeye başladı. Henüz küçük prodüksiyonlar geliyor ama ilerleyen zamanlarda çok daha büyük projeler Türkiye'de çekilecek. 2019'da Çin'de Türkiye ile ortak yapım olacak büyük sektör anlaşmaları yaptık."

Kanalın proje koordinatörü Andrew Johns ise "İnsanlığın ve tarihin başladığı yerde belgesel çekmek çok heyecan verici. Onun için buradayız. Güzel bir iş çıkaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.