Üye Girişi
Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı

02.11.2021 10:59

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da yetişen zeytin ve bundan elde edilen zeytinyağıyla hazırlanan baklava, satışa sunuldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da yetişen zeytin ve bundan elde edilen zeytinyağıyla hazırlanan baklava, satışa sunuldu.

Kahvaltılık olarak tüketilen kırılmış yeşil zeytinle hazırlanan ve zeytinyağıyla pişirilen baklava, hem hafif tadı hem de görüntüsüyle gastronomi kentinde, yeni bir lezzet olarak sofraları süslüyor.

Fıstıklı ve cevizli baklava yanında kilosu 50 liradan tezgahlardaki yerini alan yeni lezzete talep gün geçtikçe artıyor.

Pastaneci Riyad Ayoğlu, AA muhabirine bu yıl 5.'si düzenlenen 'Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne zeytinli baklavayla katıldıklarını ve ürünün beğenildiğini anlattı.

Ayoğlu, "Festival için bizden tatlı istendi. Aklımıza zeytinli baklava geldi ama olup olmayacağı konusunda biraz tereddüdümüz vardı. Ustalarla ve yakın çevremizle görüştük ve bir defaya mahsus zeytinli baklava yaptık. Yakın çevremize ve ustalara denettirdik ve olumlu dönüşler aldık. Daha sonra festivale gelen misafirlere ikram ettik, çok beğenildi." diye konuştu.

Ayoğlu, festivalde beğenilmesinin ardından fıstıklı ve cevizli baklavanın yanına zeytinli çeşidi de eklediklerini ve ürüne talebin iyi olduğunu belirtti.

İlçede yetişen zeytinleri kullanarak elde ettikleri baklavayı mutlaka herkesin tatması gerektiğini aktaran Ayoğlu, "Altınözü'ndeki zeytin ve zeytinyağını harmanlayıp bir tatlıya dönüştürdük ve bu da zeytinli baklava oldu. Şu an tüm şubelerimizde birer tepsi olmak üzere çıkıyor. İlerleyen zamanlarda bunu 4 tepsi yapıp daha fazla insana tattırmak için uğraşacağız. Zeytinli baklavayı bütün dünyaya tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Baklava ustası Cahit Kahraman da zeytini ve zeytinyağını talep üzerine baklavalarda kullandıklarını ve müşterilerin sürekli sipariş verdiğini söyledi.

Zeytinli baklavadan tadan Merve Kesnik ise ilk etapta zeytinin baklavada kullanılmasının biraz garibine gittiğini, ancak tadını çok beğendiğini kaydetti.

Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı
Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı
Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı
Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı
Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Gastronomi, Zeytin, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı 11:38 Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. 11:24 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum 11:07 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir 11:00 Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar 10:39 Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! 10:07 Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı 10:01 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri
11:32 Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi
11:29 Gram altın 548 liradan işlem görüyor
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek
11:23 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
11:09 Dolar güne 9,52'den başladı
11:06 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum
11:04 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.
11:00 Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir
10:39 Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar
Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor         
11:41
Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi         
11:33
Akşener'le Siirtli vatandaş arasında geçen Akşener'le Siirtli vatandaş arasında geçen "Kürdistan" diyaloğuna Bahçeli'den ilk yorum: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:27
Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo         
11:21
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!         
10:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Ekim ayının zam şampiyonu mektup gönderim ücreti oldu Ekim ayının zam şampiyonu mektup gönderim ücreti oldu         
10:03
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık         
09:57
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı         
08:56
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum         
07:51
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 11:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement