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Son dakika haberi | Nilüfer'de binler haykırdı: Cumhuriyet ateşi sönmeyecek - Son Dakika

Son dakika haberi | Nilüfer'de binler haykırdı: Cumhuriyet ateşi sönmeyecek

30.10.2021 01:17

Son dakika haber... Nilüfer'de binler haykırdı: Cumhuriyet ateşi sönmeyecek Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yıldönümü Nilüfer'de, onbinlerce vatandaşın katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı.

Nilüfer'de binler haykırdı: Cumhuriyet ateşi sönmeyecek

BURSA - Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yıldönümü Nilüfer'de, onbinlerce vatandaşın katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı. Cumhuriyet ateşini simgeleyen meşalenin yakılmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başkan Erdem; "Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek" dedi. Yoğun katılımın gözlendiği kutlamalarda, coşku Athena konseri ile doruğa ulaştı.

Nilüfer'de Cumhuriyet Bayramı sevinci, artık geleneksel hale gelen Cumhuriyet Yürüyüşü ile onbinlerce vatandaşı aynı duyguda buluşturdu. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Cumhuriyet yürüyüşüne adeta akın eden onbinlerce kişi, FSM Bulvarı'nda buluşarak Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Bu yıl kutlamalar Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Burada Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcuları ile birlikte, Cumhuriyet ateşini simgeleyen meşaleyi yakan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ardından FSM Bulvarı'na geçti. Büyük katılımın gözlendiği Cumhuriyet Yürüyüşü her zamanki gibi Acıbadem kavşağından başladı. FSM Bulvarını dolduran onbinlerce kişi ellerinde bayraklar ve marşlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü de katılarak vatandaşlarla Cumhuriyet coşkusunu paylaştılar.

Bayraklar, kurdele ve balonlarla süslenerek tam bir bayram yerine dönen FSM Bulvarı'ndaki yürüyüş güzergahında düzenlenen çeşitli ışık ve davul gösterileri de vatandaşın coşkusunu ikiye katladı. Yürüyüş Hastane Alanı'nda sona erdi. Alanda yürüyüşe katılanlar önce saygı duruşunda bulundu ardından da hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Alanda sporcuların taşıdığı Cumhuriyet ateşini temsil eden meşale ile "Cumhuriyet ateşi sönmeyecek" yazısını tutuşturan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Cumhuriyeti simgeleyen bu ateşin ilk kıvılcımının, Mustafa Kemal tarafından çakıldığını belirterek, "O kıvılcım Milli Mücadele sürecinde Anadolu halkının yüreğinde büyüdü. ve 98 yıl önce bir 29 Ekim günü bu ateş yanmaya başladı. O gün Atatürk bize Cumhuriyet'i armağan etti. O gün bugündür yolumuzu aydınlatan Cumhuriyet ateşi, bundan sonra da hiç sönmeyecek" dedi.

29 Ekim'in sadece bir bayram kutlaması olmayıp aynı zamanda Cumhuriyet değerlerini geleceğe taşıma sorumluluğunu hatırlama günü olduğunu ifade eden Başkan Erdem konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün geçmişten alacağımız önemli dersler var. Savaştan yenik çıkmış ve toprakları işgal devletleri tarafından paylaşılan bir ülke düşünün. Halkı yoksul ve çaresiz bir ülke. Sömürge olmaktan başka şansı olmayan bir ülke. İşte böyle bir zamanda, yani umutsuzluğun en dibinde 'Ya istiklal, ya ölüm' cümlesinin çaktığı o ilk kıvılcımla başladı her şey. Milli Mücadeleye dört elle sarılan Anadolu halkı, açlık ve yoksulluk içindeyken özgürlük için savaştı. Bağımsızlık için can verdi. Bugün hepimiz Cumhuriyet'i kuranlara, özgürlüğümüz için can verenlere borçluyuz. Atatürk bize her şeyden önce umutsuz olmamayı öğretti. Anadolu halkı bize, imkansız gibi görünse bile inananların kazanacağını gösterdi. Şimdi umutsuz olmaya hakkımız yok."

Günümüzde Cumhuriyet'in getirdiği demokrasi anlayışından uzaklaşıldığını söyleyen Başkan Erdem,"Laik demokrasi ve hukuk devleti kimliğinden uzaklaşıyoruz. Dışa bağımlı hale gelen ülkenin itibarı kan kaybediyor. Ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk canımızı yakıyor. Gençlerimiz geleceklerini başka ülkelerde arıyorlar. Ama biz umuda ve Cumhuriyet ruhuna sarılacağız. Bu ülkede Parlamenter Demokratik Sistem yeniden hayata geçirilecek. ve 2023, Atatürk Cumhuriyetinin yeniden doğuş tarihi olacak. Cumhuriyeti ikinci yüzyıla demokrasiyle, hak, hukuk ve adaletle, umutla, dayanışmayla, omuz omuza vererek taşıyacağız. ve Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek" dedi. Herkesin bayramını kutlayan Başkan Erdem konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi minnetle, rahmetle anarak tamamladı.

Başkan Erdem'in konuşmasının ardından alanda toplananlar davul şov sürpriziyle karşılaştı. Gösteri ekibi sahnenin üzerinden aşağı inerek muhteşem bir davul şov yaptı. Alanı dolduranlar nefes kesen bu gösteriyi ilgiyle izledi. Davul şovun ardından sahneye çıkan Athena Grubu da coşkuyu zirveye taşıdı. Alanı dolduranlar Athena'nın seslendirdiği hareketli parçalara dans ederek eşlik etti. Konser sonunda "Biz Cumhuriyet çocuklarıyız ve Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyeceğiz" diyen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz herkesin bayramını kutlarken, Başkan Turgay Erdem de bir anı plaketi vererek Ahtena grubuna teşekkür etti.

Son dakika haberi | Nilüfer'de binler haykırdı: Cumhuriyet ateşi sönmeyecek
Son dakika haberi | Nilüfer'de binler haykırdı: Cumhuriyet ateşi sönmeyecek
Son dakika haberi | Nilüfer'de binler haykırdı: Cumhuriyet ateşi sönmeyecek
Son dakika haberi | Nilüfer'de binler haykırdı: Cumhuriyet ateşi sönmeyecek

Mustafa Kemal Atatürk, Togo Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Athena, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Nilüfer'de binler haykırdı: Cumhuriyet ateşi sönmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Nilüfer'de binler haykırdı: Cumhuriyet ateşi sönmeyecek - Son Dakika
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