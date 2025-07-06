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Hacettepe Sanat Okulu Cezayir'de

Hacettepe Sanat Okulu Cezayir\'de
06.07.2025 12:09
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Hacettepe Sanat Okulu'nin halk dansları topluluğu, Cezayir'de Türkiye'yi temsil edecek.

HACETTEPE Üniversitesi'nde 17 yıl önce kurulan Hacettepe Sanat Okulu, geçmişten bugüne farklı meslek gruplarından birçok kişiyi dansla bir araya getirdi. Aralarında doktor, öğretmen, hemşire, mühendis, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, memur, bilişim uzmanı bulunan yetişkin halk dansları topluluğu, Cezayir'de 9- 15 Temmuz arasında düzenlenecek 15'inci Kültürel Uluslararası Halk Dansları Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Hacettepe Üniversitesi'nde 17 yıl önce Hacettepe Sanat Okulu kuruldu. Her yıl farklı yörelerden halk oyunları, modern danslar ve tiyatro çalışmalarıyla sanatı yaşatan okul, bugüne kadar farklı meslek gruplarından birçok kişiyi dansla bir araya getirdi. Okul bünyesindeki dans toplulukları, çeşitli etkinlik ve festivallerde görev alıyor. Aralarında doktor, öğretmen, hemşire, mühendis, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, memur, bilişim uzmanı gibi birçok meslek grubundan insanın bulunduğu yetişkin halk dansları topluluğu, Cezayir'de 9-15 Temmuz arasında düzenlenecek 15'inci Kültürel Uluslararası Halk Dansları Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Dans topluluğu, Silifke yöresi, Adıyaman yöresi ve İzmir yöresi karışımından oluşan 15 dakikalık bir sergileme yapacak.

'12 ÜLKE ARASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ'

Hacettepe Sanat Okulu eğitmeni Necati Karakuş, sanat okulunda tüm yörelerin halk oyunlarının yanı sıra modern dans, tiyatro ve bale gibi çeşitli alanlarda kurs verildiğini belirterek, "Dansçılarımız arasında pek çok meslek grubundan insan var. Belediye personelinden temizlik görevlisine, güvenlik görevlisinden doktoruna, profesöründen memuruna hatta belediye başkan yardımcısına kadar bir sürü insan var aramızda. Bankacı var, pompa istasyonunda çalışan insan var. Çok geniş bir yelpazeye sahibiz" dedi.

Bu toplulukla 17 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük başarılara imza attıklarını söyleyen Karakuş, "Şimdi de Cezayir Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir yarışma var. Dünya çapında bir yarışma bu. 12 ülke katılıyor. 12 ülkenin arasında ülkemizi temsil edeceğiz. Yarışma olarak da 15 dakikalık bir performans istiyorlar. Biz de Silifke yöresi, Adıyaman yöresi ve İzmir yöresi karışımından 15 dakikalık bir sergileme yapacağız" ifadelerini kullandı.

'ORTAK NOKTAMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEK NESİLLERE TAŞIMAK'

Dansçılardan Aile Hekimi Sibel Kartal ise Türkiye'yi birçok yerde temsil ettiklerini hatırlatarak, "Biz en son geçen yıl Meksika'daydık. Bir önceki sene Portekiz'deydik, Tayland'daydık. Bu sene de Cezayir'e gideceğiz. İnşallah başarılı oluruz diye ümit ediyorum. Ülkemizi de bu şekilde yurt dışında gururla temsil ediyoruz" diye konuştu.

Dansçılardan Öğretmen Nilüfer Şaylı da Hacettepe Halk Dansları ile yaklaşık 15 senedir birlikte olduğunu aktararak, "Ülkemizi Cezayir'de temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Heyecanlıyım. Benim ilk festivalim olacak bu. Daha önce ülke içinde birçok yere katıldım ama ülke dışına ilk defa festivale katılacağım. Çok güzel dostluklar kuracağımıza, orada kültürümüzü tanıtacağımıza da eminim. Ekibimizde her meslek grubundan dansa gönül vermiş arkadaşlarımız var. Mühendisinden doktoruna, temizlik elemanlarından güvenlik görevlilerine kadar. Çünkü ortak noktamız dans, halk oyunlarını tanıtmak, oynamak ve kültürümüzü gelecek nesillere taşımak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hacettepe Sanat Okulu Cezayir'de - Son Dakika

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