Haluk Bilginer ve Angelina Jolie, ''Maria'' filminde başrolü paylaşacak

Leydi Diana biyografisi "Spencer"ın yönetmeni olarak da bilinen Pablo Larrain, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşımak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Angelina Jolie'nin başrolünde yer alacağı filme başarılı oyuncu Haluk Bilginer de katıldı. Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandıracak.

FİLMİN KONUSU

Ekim ayı içinde Budapeşte'de çekimlerine başlanması planlanan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. "Maria", ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'in uzun süreli metresi oldu. Jackie Kennedy'nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977'de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü. Onassis'in ilişkileri boyunca Callas'a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme geldi.

HALUK BİLGİNER'İN YENİ DİZİSİ YOLDA

Son olarak "Baba" ve "Sıcak Kafa" dizilerinde rol alan, ayrıca tiyatro çalışmalarını sürdüren Haluk Bilginer, Paramount+'ta yayınlanacak "The Turkish Detective" dizisiyle de ekranda olacak. Ethan Kai ve Yasemin Kay Allen'in de rol aldığı "The Turkish Detective"te Çetin İkmen ve ortağı Mehmet Süleyman'ın şehirde işlenen suçları çözüşü anlatılıyor. Sezonu 8 bölüm sürecek dizi projesi Barbara Nadel'in kaleme aldığı roman serisinden uyarlanarak hazırlandı. Tanıtımları geçtiğimiz yaz NATPE Budapest ve L.A. Screenings'te gerçekleşti.

MİNİ DİZİ PROJESİNDE YER ALACAK

Bilginer, ayrıca Elisabeth Moss'un başrolünde olduğu mini dizi projesi "The Veil"ın kadrosunda da yer alıyor. Yine Steven Knight'ın hazırladığı dizi projesinde İstanbul'dan Paris'e ve Londra'ya giden yolda ölümcül bir hakikat oyunu oynayan iki kadının şaşırtıcı ve gergin ilişkisi anlatılacak. Dizinin Türkiye çekimlerinin İstanbul'da ve Niğde'de gerçekleştirildiği haberi de daha önce gelmişti.