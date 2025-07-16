Hamidiye Kahramanı Hüseyin Rauf Orbay'ın Vefatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Hamidiye Kahramanı Hüseyin Rauf Orbay'ın Vefatı

16.07.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61 yıl önce vefat eden Hüseyin Rauf Orbay, Osmanlı donanmasındaki başarıları ve siyasetiyle tanındı.

Osmanlı donanmasında kazandığı askeri başarılarla "Hamidiye Kahramanı" olarak tanınan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başbakanlık yapan ve Türkiye'nin ilk muhalefet partisinin kurucuları arasında yer alan Hüseyin Rauf Orbay'ın, vefatının üzerinden 61 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Trablusgarp Valiliği ve Ayan Meclisi üyeliği yapan Kafkasya kökenli Mehmed Muzaffer Paşa'nın oğlu Orbay, 1881'de İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk öğrenimini Trablusgarp'ta tamamladıktan sonra Trablusgarp Askeri Rüştiyesi'ne giren Orbay, Denizcilik mesleğine yönelerek İstanbul'a döndü ve Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'a (Heybeliada Bahriye Mektebi) kaydoldu, 1899'da mühendis asteğmen rütbesiyle mezun olarak Osmanlı Donanması'nda subaylık görevine başladı.

1. Balkan Savaşı sırasında komutasındaki Hamidiye Kruvazörü ile Çanakkale'de Yunan ablukasından kaçmayı başararak tarihin ilk korsan kruvazör harekatını gerçekleştiren Orbay, kamuoyunda büyük takdir topladı ve "Hamidiye Kahramanı" unvanıyla tanındı.

Bahriye'de Alman etkisine karşı mücadele

Donanma yönetiminde Alman subayların etkisinin arttığı dönemde, Bahriye Nezareti Erkan-ı Harbiye Reisliği görevini yürüten Orbay, Alman amirallerin projelerine karşı bir Osmanlı planı hazırladı.

Enver Paşa'nın değerlendirmesine sunulan bu karşı teklif kabul edildi ve Alman etkisinin artması engellendi.

Rauf Bey, donanmadaki birçok liyakatsiz atamaya da doğrudan karşı çıkarak, dönemin Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya açık şekilde "bu görevin ehli değilseniz bırakın" ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

Milli Mücadelede aktif rol üstlendi

1918'de Bahriye Nazırı olarak görev yaparken, Osmanlı Devleti adına Mondros Mütarekesi'ni imzalayan Rauf Bey, İstanbul hükümetinden ayrılarak Anadolu'da başlayan Milli Mücadele'ye katıldı.

Gazi Mustafa Kemal AtatürkSamsun'a uğurlayan isimlerden biri olan Orbay, ardından Batı Anadolu'ya geçerek direnişi örgütleyen kadroda yer aldı.

Milli Mücadele'de Atatürk'ün yakın mücadele arkadaşlarından Orbay, Amasya Genelgesi'ne katkı sundu, Erzurum ve Sivas Kongreleri'ne katıldı.

Orbay, 1920'de toplanan Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda, Felah-ı Vatan grubunun kurulmasına öncülük etti, Meclis'in İngiliz kuvvetleri tarafından basılması üzerine tutuklanarak Malta'ya sürgüne gönderildi.

1921'de sürgünden dönen Orbay, Sivas milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katıldı.

12 Temmuz 1922-4 Ağustos 1923'te TBMM hükümetinde İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı'na getirilen Orbay, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkesi dönemlerinde başbakan olarak görev yaptı. Lozan görüşmeleri sırasında İsmet Paşa ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa etti.

İlk muhalefet partisinin kurucuları arasında yer aldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer alan Orbay, genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Parti, bir yıl içinde kapatıldı.

Orbay, Atatürk'e İzmir'de yapılması planlanan suikastla ilgili davada idamla yargılandı, 10 yıla mahkum edildi.

Hakkındaki suçlama ve kararı kabul etmeyen Orbay, 1933'te çıkan Af Kanunu'ndan yararlanmayı "...benim asla ve hiçbir suretle en ufak bir cürümle dahi suçlu olmadığım için ilan edilen aftan katiller ve şakiler gibi faydalanmayı düşünmem mümkün değildir." diyerek reddetti.

Orbay, 1935'te tekrar siyasete girerek TBMM'nin 6. döneminde Kastamonu'dan milletvekili seçildi ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmadı.

Diplomatik görev ve son yılları

Orbay, 2. Dünya Savaşı sürerken, Türkiye'nin İngiltere ile ilişkilerinde dengeyi korumak amacıyla 1942'de Londra Büyükelçisi olarak atandı.

Görevi sırasında Türkiye'nin savaşa girmemesi yönünde etkili raporlar sundu. 1944'te kendi isteğiyle bu görevinden ayrıldı.

1949'da bağımsız aday olarak seçime girse de Meclis'e giremedi. Siyasi hayatını noktalayan Orbay, uzun yıllar köşesine çekildi.

Yaşamının geri kalanını üniversitelerde ders ve konferanslar vererek, seyahat ederek geçiren Orbay, 16 Temmuz 1964'te İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Hatıraları, iki ciltlik eser olarak yayımlandı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Rauf Orbay, Hamidiye, Politika, Türkiye, Osmanlı, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hamidiye Kahramanı Hüseyin Rauf Orbay'ın Vefatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama
Denize giren kazlar CİMER’e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8’i öldü Denize giren kazlar CİMER'e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8'i öldü
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti 114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti

11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
11:35
Ayşe Tokyaz’ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı İşte caninin ilk ifadesi
Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
17:40
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 12:41:22. #7.13#
SON DAKİKA: Hamidiye Kahramanı Hüseyin Rauf Orbay'ın Vefatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.