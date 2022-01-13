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Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi - Son Dakika

Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi

13.01.2022 11:02

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da geçen sene müze ve ören yerlerini 360 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da geçen sene müze ve ören yerlerini 360 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Geçmişten bugüne farklı inanç gruplarının bir arada barış içerisinde yaşadığı Hatay, dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Arkeoloji Müzesine ev sahipliği yapıyor.

Habib-i Neccar Camisi, Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi başta olmak üzere birçok zenginliğe sahip şehir, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine, kentin tarih boyunca büyük medeniyetler görmüş kadim bir yer olduğunu söyledi.

Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra önemli tarihi mekan ve eserlere sahip olduğunu belirten Ersoy, kentin barındırdığı zenginliklerle çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığını aktardı.

Arkeoloji Müzesini 113 bin kişi ziyaret etti

Kentteki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısında geçen sene artış olduğunu hatırlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Hatay Arkeoloji Müzesi 2014'te ziyarete açıldı. 10 bin metrekarelik ziyaret sahasıyla dünyanın sayılı müzelerinden bir tanesi. 3 bin 500 metrekarelik mozaik alanıyla da dünyanın en büyük mozaik müzesi. Ziyaretçilerimiz Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yaptığı bir yolculukla kentin geçmişini müzede yaşayarak görebilir. 2021'de müzemizi 133 bin kişi ziyaret etti, bu büyük bir rakam. Özellikle yaz aylarında ve okulların ara tatilinde yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi burada misafir ettik. Misafirlerimiz gerek şehrimizden gerekse müzemizden çok memnun ayrıldı. Hatay Arkeoloji Müzesi, Hristiyanların 'Hristiyan' adını aldıkları St. Pierre Kilisesi, mühendislik harikası olan Titüs Tüneli, Beşikli Mağara, Epiphaneia Antik Kenti ve St. Simon Manastırını geçen yıl yerli ve yabancı 360 bin kişi ziyaret etti."

Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin ziyaretçi sayısını daha da artırmak için yıl içinde çeşitli sergiler, gösteriler, müzikaller ve bale gösterileri düzenleyeceklerini söyledi.

Erzin ilçesinde bulunan Epiphaneia ve İssos Antik kentlerindeki kazı çalışmaların devam ettiğini belirten Ersoy, buraların da açık hava müzesi haline geleceğini aktardı.

Hollanda'da yaşayan ve Hatay'ı gezmeye gelen Ebru Sürücü ise kentin tarihi yerlerini çok beğendiğini söyledi.

Kanada'dan gelen Paul Louis Crouzat da dünyada bir çok müzeyi gezdiğini, ancak Hatay'da gördüğü eserlerin çok daha güzel ve etkileyici olduğunu kaydetti.

Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi
Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi
Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi
Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi
Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi
Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi
Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi
Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi

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Arkeoloji Müzesi, Arkeoloji, Hatay, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi - Son Dakika
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