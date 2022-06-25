İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çukurca'da rafting yaptı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çukurca'da rafting yaptı Açıklaması

25.06.2022 13:10

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve protokol üyeleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bu yıl dördüncüsü organize edilen Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada rafting yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve protokol üyeleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bu yıl dördüncüsü organize edilen Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada rafting yaptı.

Kentin tanıtımına ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan festival, etkinliklerle devam ediyor. Hakkari Valiliği önünde bisiklet yarışının başlatılmasının ardından Zap Suyu'nda da rafting yarışması düzenlendi.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şorti Köprüsü yakınında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un komutuyla başlayan yarışta, 17 takımın sporcuları dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Ersoy, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ile bazı kurum müdürleri de rafting yaptı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ersoy, yıllardır verilen emeklerin, ödenen bedellerin, çekilen acıların sonunda kentte hayatın birlikte yaşanabildiğini bir kez daha görmekten ve sporcularla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bakanlık olarak, bu coğrafyada hiçbir ana ağlamasın, hiçbir gözyaşı dökülmesin, hayat ülkemizin her köşesinde olduğu gibi buralarda da olağan akış içinde devam etsin diye mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diyen Ersoy, şöyle konuştu:

"Teröre izin vermeyeceğiz, teröre pirim vermeyeceğiz. Onları hayatın hiçbir alanında olmasına fırsat vermeyeceğiz. Hakkarilisi, Şırnaklısı, Malatyalısı, Adıyamanlısı, İzmirlisi, İstanbullusu bu ülkenin hangi köşesinde hangi sporu, hangi aktivitesini yapmak istiyorsa onların önünü açmaya devam edeceğiz."

Vali Akbıyık ise sporculara eşlik etmek için 3 kilometre kürek çektiklerini belirterek "Hakkari artık eski imajıyla, terörle, şiddetle anılmıyor. Sporla, sanatla, fuarlarla, sempozyumlarla anılıyor. Çukurca her gün daha güzel diyoruz. Desteklerinden dolayı Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi, Rafting Federasyonuna, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, bakanlarımız ve tüm yatırımların yapılmasında Hakkari'ye ayrıcalık tanıyan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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