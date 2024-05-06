Kültür Sanat

İstanbul'da 33 vakıf eseri, tamamlanan restorasyonların ardından açılıyor

79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii de ibadete açılıyor

Kariye Camii'nin son hali dron ile görüntülendi

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da restorasyonu tamamlanan 33 vakıf eserinin açılışı yapılacak. 79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen ve bugün açılışı gerçekleştirilecek olan Kariye Camii'nin son hali dron ile görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Vakıf Haftası kutlama programı çerçevesinde düzenlenecek törende, İstanbul'daki 33 vakıf eseri de restorasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kariye Camii'nin açılışına canlı bağlanması bekleniyor.

İstanbul'da restorasyonun ardından açılacak Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüklerine ait 33 eser ise şöyle: "Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi, Beyazıt Medresesi, Beyazıt Camii Hünkar Kasrı, Nuruosmaniye Camii Avlusu, Mesih Ali Paşa Camii, Kasımpaşa Mevlevihanesi, Benlizade Ahmet Reşat Efendi Türbesi, Muradiye Camii, Bebek Camii, Lala Hayrettin Paşa Camii, Fatma Sultan Sıbyan Mektebi, Terra Santa Kilisesi, Hoca Kasım Günani Camii, Güzelce Kasımpaşa Camii, Güngörmez Mescidi, Muhtesip İskender Ağa Camii, Bostani Ali Camii, Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesinde İmaret (Eyüp İmareti), Fatih Beyazıd-ı Cedid Camii Güvenlik Önlemi Alınması İşi, Eyüpsultan Arpacı Hayrettin Camii, Beşiktaş Vişnezade Camii Minaresi, Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Külliyesinde Tophane Camii Ana Sahın Su Tecriti ile Ahşap Döşeme Yapılması İşi, Kariye Camii, Hz. Cabir Camii, Kartal Mehmet Ağa Camii (Yakacık Merkez Camii) Çürüyen Çatı Örtüsü ve Taşıyıcı Elemanlarının Yeniden Yapılması Basit Onarım 2022 Yılı Doğrudan Temin İşi, Şile Çavuş Ahmet Camii, Üsküdar Altunizade İsmail Zühtü Paşa Camii, Kazasker Abdulkadir Efendi Camii, İskele Camii, Şeyh Devati Camii, İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, Pervititch Evi, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi".

Ayrıca Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne ait Kocaeli'deki Yeni Cuma Camii'nin de açılışı yapılacak.