İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Levent Güner için tören düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Levent Güner için tören düzenlendi

27.01.2023 16:25
İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Levent Güner için tören düzenlendi

İzmir'de kalp krizi sonucu kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Güner için İzmir'deki Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi.

İzmir'de kalp krizi sonucu kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Güner için İzmir'deki Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene Güner'in yakınları ile kültür ve sanat dünyasından oyuncu arkadaşları katıldı.

İzmir Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Levent Ulukut, yaptığı konuşmada, Güner ile üniversitede tanıştıklarını ve 1988-1993 yılları arasında aynı sahneyi paylaştıklarını anlattı.

Güner'i bir hafta önce gördüğünü ve sohbet ettiklerini aktaran Ulukut, 3 gün önce kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırıldığını ve dün acı haberi aldıklarını ifade etti.

Güner'in naaşı, saygı geçişinin ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı.

Usta oyuncunun cenazesi, Bahçelievler Kulalı Hacı Halil Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Eski Bornova Mezarlığı'na defnedilecek.

Kurtlar Vadisi dizisinde oynamıştı

İzmir'de 21 Aralık 1963'te dünyaya gelen sanatçı, 1988'de başladığı Devlet Tiyatrolarına 28 yıl hizmet verdi. Güner, 2016'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

Usta oyuncu, "Söylev", "İzmir'li Ali Çelebi Venedik'te Oyuncu Seçiyor", "Kül Kedisi", "Kahvede Şenlik Var", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Yunus Emre", "Kurban", "Ayça'nın Masalı", "Mustafa", "Rumuz Goncagül", "Dans Eden Eşek", "Sevgili Doktor", "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı", "Abdülcanbaz", "Muamma", "Kuvayi Milliye" (Kurtuluş Savaşı Destanı), "Ayının Fendi Avcıyı Yendi", "Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi", "Ihlamur Ağacı", "Efrasiyab'ın Hikayeleri", "Gökkuşağı Masalı", "Kral Lear", "Dans Eden Eşek", "Küçük Korku Dükkanı", "Sersemler Evi", "Amadeus", "Savaş İkinci Perdede Çıkacak", "Temiz Ev", "Yağmur Durduğunda" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından "Kurtlar Vadisi" dizisinde "Bedir" karakterini canlandıran Güner, "Mem u Zin", "Böcek", "Aylaklar", "Dudaktan Kalbe", "Amok Koşucusu", "Acayip Hikayeler", "Kod Adı Reaksiyon", "Kaybolan Yıllar", "Bu Sevda Bitmez", "Pilli Bebek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Herkes Kendi Evinde" ve "Son Ders", "Aşk" ve "Üniversite" gibi sinema filmlerinde de çeşitli rollerde oynadı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Levent Güner için tören düzenlendi - Son Dakika

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