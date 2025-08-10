İzmir Kuş Cenneti'nde Flamingo Halkalama Çalışması - Son Dakika
İzmir Kuş Cenneti'nde Flamingo Halkalama Çalışması

İzmir Kuş Cenneti\'nde Flamingo Halkalama Çalışması
10.08.2025 11:57
İzmir Kuş Cenneti'nde göç yolları için 650 flamingo halkalandı. Çalışma ekosistem koruma için önemli.

İzmir Kuş Cenneti'nde yapay üreme adasında bu yıl dünyaya gelen binlerce yavru flamingodan yaklaşık 650'si göç yolları, yaşam alanları ve ömürleri hakkında veri toplamak amacıyla uzmanlar ve gönüllüler tarafından halkalandı.

Flamingoların Türkiye'deki iki üreme alanından biri olan Gediz Deltası'nda, 2012 yılında oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında her yıl binlerce yavru yumurtadan çıkıyor. Yavru flamingolar, "kreş" adı verilen sulak alanlarda toplu halde vakit geçiriyor, zaman zaman doğdukları adaya çıkıyor.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme tüyleri olan yavrular, "artemia salina" olarak bilinen tuz karidesi ile besleniyor.

İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kuluçka döneminde kuşların rahatsız edilmemesi için özel güvenlik önlemleri alıyor.

Yaklaşık 650 flamingo halkalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ege ve Ankara üniversiteleri ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda yavruların sağ bacaklarına PVC, sol bacaklarına ise metal halkalar takıldı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkalama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladıklarını söyledi.

Halkalama işleminin özenle yapıldığını dile getiren Onmuş, "Bu adada 16 bin çift flamingo ürüyor. Yaklaşık 600-650 kadar flamingoyu çevik olan yapının içerisine koyduk ve şu an yaklaşık 120 kadar gönüllü halkalıyoruz. Halkalamacılar dün bütün gün eğitim aldılar. Bugün saat 03.00'de uyandılar. Saat 04.00'de suya girdiler ve 3 saatlik bir su macerasından sonra çeviğin içerisine kışkışlayarak ittikleri flamingoları şu an halkalıyorlar." diye konuştu.

Onmuş, plastik halkalardaki kodların dürbün ve teleskoplarla uzaktan okunabildiğini, bu sayede flamingoların göz güzergahlarının, beslenme alanlarının ve hareket tarihlerinin tespit edildiğini söyledi.

"Flamingoları korumak, Türkiye'nin balıkçılığını korumak demek"

Flamingoların beslendiği artemia türünün ekosistemde önemli rol oynadığını vurgulayan Onmuş, "Flamingolar erişkin artemiaları yerken, sindirim sistemiyle yumurtalarını dağıtıyor, bu da balık yumurtası üretimini artırıyor. Flamingoları korumak, Türkiye'nin balıkçılığını korumak demektir." dedi.

Onmuş, bölgede 20 yıldır halkalama çalışması yaptıklarını anımsatarak, " Akdeniz'in İspanya, Fransa, Kuzey Afrika dahil en büyük üreme kolonisine sahibiz. İzmir Kuş Cenneti'nde yaptığımız halkalama çalışmaları sayesinde bizim flamingolarımızın Fransa, İtalya ve İspanya'ya gittiklerini, oradaki flamingoların bize geldiğini görmüş olduk. Biz büyük bir flamingo ailesinin en büyük parçasıyız." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı ise çalışmanın flamingoların popülasyon trendlerini, göç alışkanlıklarını izlemek açısından önemli olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zhanna Shevchenko da etkinliğin kendisi için hem heyecan verici hem de değerli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

İzmir Kuş Cenneti'nde Flamingo Halkalama Çalışması

SON DAKİKA: İzmir Kuş Cenneti'nde Flamingo Halkalama Çalışması - Son Dakika
