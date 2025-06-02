Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif - Son Dakika
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Kültür Sanat

Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif

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Papa\'nın geleceği İznik\'te 2 bin 500 yıllık keşif
02.06.2025 14:17
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Papa\'nın geleceği İznik\'te 2 bin 500 yıllık keşif
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Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde nereye el atsanız tarih fışkırıyor. Su altındaki tarihi bazilikanın ardından bir evin zemininden çıkan dev mozaik üzerindeki motifler 2 bin 500 yıllık tarihi gözler önüne serdi. Söz konusu mozaiğin İznik'e adını veren kraliçe Nicea'nın sarayına ait olabileceği iddia ediliyor.

Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde nereye el atsanız tarih fışkırıyor.

Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif

2 BİN 500 YILLIK

Eşrefzade Mahallesi'ndeki bir evde yapılan restorasyon çalışması sırasında evin zemininden mozaik çıkınca ev İznik Müzesi tarafından incelemeye alındı. Ortaya çıkan mozaik 2 bin 500 yıllık tarihi gözler önüne sererken bazı kesimler mozaiğin eski İznik'e adını veren kraliçe Nicea'nın sarayına ait olabileceğini iddia ediyor.

Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif

ÜZERİNDE İKİ AYRI MOTİF VAR

Bu zamana kadar İznik'te çıkarılan en önemli eser olduğu iddia edilen mozaiğin üzerinde iki ayrı motif olduğu belirtildi. Motiflerden birinde bir aslanın bir geyiğe saldırdığı av sahnesinin, diğerinde ise İznik Gölünden Nicea kıyısına gelen bir balıkçı teknesinin resmedildiği belirtildi.

Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Restore çalışması yapılan ev müze müdürlüğü tarafından kazı alanı ilan edildi. Mavi brandalar ile çevresi kapanan alana 'kazı alanı girmek yasaktır' tabelası takıldı. Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışma başlatıldı.

Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif

KOMPOZİSYONLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Emekli Müze Müdürü Taylan Sevil'de mozaiğin komposizyonları bakımından son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor. Mozaiğin Roma dönemine ait olduğunu belirten Sevil, görüldüğü kadarıyla 1. veya 2. yüzyıla tarihlenebilir. Kompozisyonları bakımından son derece önemli ve özel bir mozaik olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif

"ÖNEMLİ BİR MALİKANE YA DA KONAK"

Mozaik üzerindeki desen ve motiflere de değinen Taylan Sevil, şu ifadeleri kullandı: "Burası yaşadığı dönemin zengin ailelerinden birine ait önemli bir malikane yada konak gibi bir yerdir. Taban mozaiği olarak bilinen bu kalıntılar geometrik şekillerden başka orta bölümlerdeki iki adet pano son derece önemlidir. Birincisi bir av sahnesini tasvir etmekte. Muhtemel bir kaplan bir geyiği avlama durumundadır. İkincisi ise çok özel bir kompozisyon içermektedir. Benim yorumuma göre, o dönemde balıkçılığa ve ava meraklı olan bir kişi balıkçı teknesiyle yaşamış olduğu İznik Gölü kenarında tekne turu atarken resmedilmiş. Yine kendi yorumuma göre Nicea'nın sarayına hatta Bizans saraylarına balıklar İznik Gölü'nden gitmekteydi. Bu balıkları tasvir etmesi beni böyle bir yorumlamaya yöneltti."

Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif

ÜZERİNE BAŞKA BİR İNŞAAT YAPILMADI

Çıkan hafriyata göre, Roma dönemine kadar mozaiğin üzerine başka bir inşaat yapılmadığına vurgu yapan Sevil, "Mozaik bu sebeple kendisini korumuş. Sadece evin etrafında modern temel kalıntıları var. Bu sebeple mozaik o dönemdeki haliyle günümüze kadar zarar görmeden gelmiştir" diye konuştu.

PAPA'NIN İZNİK ZİYARETİ SÜRECİ

Bir süre önce vefat eden Papa Franciscus, 2024'te yaptığı açıklamada, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olması sebebiyle 2025'te İznik'e ziyaret yapmayı arzuladığını belirtmiş, bunun üzerine üst düzey görüşmeler başlamıştı. Bu süreçte Vatikan'dan heyetler İznik'e gelmiş ve mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan ziyaret için ilgili makamlarla görüşmeler gerçekleştirmişti ancak Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefatının ardından ayin ertelenmişti

Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif
Papa Franciscus

Franciscus'un yerine seçilen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 12 Mayıs'ta bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü münasebetiyle daha önce selefi Papa Franciscus'un gitmeyi istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Papa 14. Leo, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını vermişti.

Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif
Papa 14. Leo

Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında İznik'te düzenlenmiş, Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif - Son Dakika

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