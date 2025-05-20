Japon Arkeolog Omura'nın Vefatı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Japon Arkeolog Omura'nın Vefatı

Japon Arkeolog Omura\'nın Vefatı

Dr. Sachihiro Omura'nın ölümü, Türkiye-Japonya kültürel ilişkileri için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

20.05.2025 20:29
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KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Kırşehir'in Kaman ilçesinde uzun yıllardır arkeolojik kazı çalışmalarını sürdüren ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu olan Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın yaşamını yitirmesinin ardından Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü Arkeolog-Sümerolog İzzet Esen, açıklama yaptı. Esen, "Bugün sabah erken saatlerde Dr. Sachihiro Omura'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hocamız, sadece bir kazı başkanı değil; aynı zamanda Japonya ve Türkiye arasında adeta bir kültür elçisi gibi çalıştı. Kırşehir'de, Kaman'da çok sevilen, çok değerli bir isimdi. 2009- 2010 yıllarında yürütülen kazılarda çıkarılan eserlerin korunması amacıyla Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin kurulmasına da öncülük etti. Onun bize bıraktığı bu mirası yaşatmak en büyük görevimiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE- JAPONYA ARASINDA ADETA KÜLTÜR ELÇİSİ GİBİ ÇALIŞIYORDU'

Esen, "Kendisi sadece bir arkeolog değil, bir kazı başkanı değil, iki ülke arasındaki bir kültür elçisi gibi çalışmış, bölgede, Kaman'da, Kırşehir'de oldukça sevilen, son derece değerli, son derece kıymetli bir kişi. Şu an itibarıyla hakikaten halen olayın şokunu yaşıyoruz. Ani kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak sadece ülkemiz için değil, Japonya için değil, dünya genelinde de son derece önemli bir bilim adamı. Yine bölgemizde yaptığı çok önemli çalışmalar dolayısıyla iki ülke arasındaki kurduğu köprü, iletişim ve bununla ilgili çalışmaları, hocamızın bize bıraktığı miras olarak görüyoruz. Dr. Sachihiro Omura için söylenecek çok şey var ancak şu an için çok fazla konuşamıyoruz. Gerçekten bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. 1972 yılında Ankara Üniversitesi'nde başlayan yolculuğu yine ülkemizde Kırşehir'in Kaman ilçesinde Çağırkan köyünde kendi çabalarıyla kurduğu bu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nde sona ermiştir. Ancak hocamız bıraktıklarıyla ortaya koyduklarıyla gerçek anlamda hep bizimle olacaktır. Biz Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi olarak Kaman olarak Kırşehir olarak hocamızı elbette var olduğumuz sürece içimizde yaşatacağız. Mirasını da koruma gayreti içinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Japon Arkeolog Omura'nın Vefatı - Son Dakika

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