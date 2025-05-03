Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Edirne\'de Başladı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, 'baharın habercisi' olarak nitelendirilen ve bu sene 4 gün sürecek olan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne 'deki tarihi Sarayiçi'nde başladı. Roman dans topluluklarının gösterileri ile başlayan şenlikte; dilekler asıldı, yöresel kıyafetler giyenler renkli görüntüler oluşturdu.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce misafiri ağırlayan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl pazartesi ve salı gününe denk geldiği için cumartesi ve pazar günü de organizasyona dahil edilerek 4 güne çıkarıldı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Er Meydanı'nın bulunduğu tarihi Sarayiçi'nde kurulan festival alanında, ilk gün dans grupları sahnede katılımcıları coşturdu. Yöresel kıyafet giyen Romanlar, festivale katılanlar ile dans etti. Diğer yandan festival alanında oluşturulan alanda katılımcılar, gerçekleşmesini istedikleri dileklerini renkli kağıtlara yazıp ağaca astı. Bazıları astıkları dilekleri ile fotoğraf çektirdi, bazıları da dans etti.

'HERKESİ BEKLERİZ'

Kutlamalara Edirne'den katılan Tuğçe Çolak, etkinliğin bu yıl da güzel başladığını belirterek, "6 Mayıs'a kadar böyle eğlenceler olur. 5 Mayıs akşamı ateş yakılır şarkı ve türkülerle. Ertesinde sabaha karşı dilekler suya bırakılır. Bu şekilde eğlenceler devam eder. Bu sene de güzel başladı, baharın müjdecisi şenliğimize herkesi bekleriz" dedi.

'UMARIM BAHAR TAMAMEN GELİR'

Ailes ile Lüleburgaz'dan gelen Nilay Birden de "Bol bol dans edeceğiz, dileklerimizi dileyeceğiz ve eğlencenin tadını çıkaracağız. Bu yılki dileklerimiz, sağlık, mutluluk ve huzur. Günü birlik geldik, olabildiğince eğlenip döneceğiz" diye konuştu. İstanbul'dan gelen Bilge Simay Ceylan ise "Normalde Edirneliyim ama İstanbul'da çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da memleketime geldim. Gerçekten çok güzel bir etkinlik, o nedenle buraya uğramadan geri dönmek istemedim. Şimdi dileklerimi dileyeceğim. Bu yıl hiç kış bitmedi. Umarım bu etkinlikle birlikte bahar tamamen gelir" diye konuştu. Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, yarın konser ve dans gösterileriyle devam edecek. Pazartesi günü büyük Kakava ateşi yakılacak, salı günü de tutulan dilekler Tunca Nehri'ne bırakılacak.