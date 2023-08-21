Karadeniz Müziğinin Sevilen İsmi Ekin Uzunlar, Amerika Turnesine Hazırlanıyor - Son Dakika

Karadeniz Müziğinin Sevilen İsmi Ekin Uzunlar, Amerika Turnesine Hazırlanıyor

Karadeniz Müziğinin Sevilen İsmi Ekin Uzunlar, Amerika Turnesine Hazırlanıyor
Son Güncelleme: 21.08.2023 18:34

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Ankara Pursaklar Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda sahne performansı sergiledi. Uzunlar, konserde sevilen şarkılarını seslendirirken büyük alkış aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uzunlar, yeni projelerini ve konser maratonunu anlattı. Önümüzdeki aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde konserler vereceğini belirten Uzunlar, kemençeyi dünyaya tanıtma hayalini gerçekleştirme konusunda adım adım ilerlediğini vurguladı.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün Ankara Pursaklar Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda sahne performansı sergiledi. On binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Uzunlar, "Hüznün Gemileri", "Son Bir Kez", "Yolları Aşamadım" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Karadeniz türkülerinden Ankara havalarına geniş bir repertuar ile müzikseverlerden tam not alan Uzunlar, İç Anadolu yöresine ait "Tesbih" isimli şarkıyı seslendirirken sahnede tesbih salladı ve büyük alkış aldı. Ekin Uzunlar'a sahne performansında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından çiçek de takdim edildi.

Karadeniz Müziğinin Sevilen İsmi Ekin Uzunlar, Amerika Turnesine Hazırlanıyor

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar, yeni projelerini ve konser maratonunu anlattı.

Volkan Konak ile yeni bir şarkıda düet yapmayı çok istediğini söyleyen Uzunlar, "Yakında sürpriz isimlerle düetler olacak. Yeni şarkılar üzerinde çalışıyoruz. " şeklinde konuşarak sevenlerine yeni projeler ve şarkılar müjdesini verdi.

Önümüzdeki aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konserler vereceğini belirten Uzunlar, kemençeyi dünyaya tanıtma hayalini gerçekleştirme konusunda adım adım ilerlediğini vurguladı.

Karadeniz Müziğinin Sevilen İsmi Ekin Uzunlar, Amerika Turnesine Hazırlanıyor

New York, New Jersey ve Del Rey'de sahne performansı sergileyecek olan Ekin Uzunlar, "Amerika'da konserler vermeye gidiyorum. Birçok kültürden insanların konserlerime katılmasını amaçlıyuz. New York'ta sokaklarda bile kemençe çalacağım. Kemençeyi dünya tanımalı. Amerikalılara kemençemle caz şarkılar da çalacağım türküler de... Eminim kemençeyle ilk kez tanışanlar çok şaşıracaklar." şeklinde konuştu.

Karadeniz Müziğinin Sevilen İsmi Ekin Uzunlar, Amerika Turnesine Hazırlanıyor
Karadeniz Müziğinin Sevilen İsmi Ekin Uzunlar, Amerika Turnesine Hazırlanıyor
Karadeniz Müziğinin Sevilen İsmi Ekin Uzunlar, Amerika Turnesine Hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karadeniz Müziğinin Sevilen İsmi Ekin Uzunlar, Amerika Turnesine Hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz Müziğinin Sevilen İsmi Ekin Uzunlar, Amerika Turnesine Hazırlanıyor - Son Dakika
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