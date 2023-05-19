Karsu ve Hatay Medeniyetler Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi - Son Dakika
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Karsu ve Hatay Medeniyetler Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi

19.05.2023 15:13

Karsu ile Antakya Medeniyetler Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Çökertme ve Yemen Türküsü'nü yorumladı. Şarkıcının "Şarkıları söylerken Atatürk'ü yanımda hissettim, umarım dinleyenlere de aynı şekilde hissettirebiliriz" sözleriyle duygusal anlar yaşandı.

Garanti BBVA'nın 2020 yılında hayata geçirdiği 'Şarkılarda Sen' projesi kapsamında Karsu ile Antakya Medeniyetler Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Çökertme ve Yemen Türküsü'nü yorumladı.

"ŞARKILARI SÖYLERKEN ATATÜRK'Ü YANIMDA HİSSETTİM"

Proje ile ilgili konuşan Karsu, "Böylesine anlamlı bir projenin parçası olduğum için çok mutluyum. Atamız 1919'da işgal altındaki ülkemizde, büyük bir umutla bir mücadele başlattı. O'nun umudu bize ışık oldu, mücadelesi yolumuzu aydınlattı. 19 Mayıs ruhunu bugüne taşımak, Atamızı anmak ve anlamak için O'nun sevdiği iki şarkıyı tekrar onun için söyledik. Benim için çok duygu dolu anlardı. Şarkıları söylerken Atatürk'ü yanımda hissettim, umarım dinleyenlere de aynı şekilde hissettirebiliriz" diye konuştu.

Karsu ve Hatay Medeniyetler Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi

ÖZFIRAT: ULU ÖNDERİN BİZLERE ÇİZDİĞİ YOLDA TÜRKİYE TEK YÜREK OLABİLİYOR

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat ise "Antakya Medeniyetler Korosu olarak 2007 yılından itibaren dünyanın birçok yerinde 2.000'den fazla konser verdik. 6 Şubat depreminden sonra böylesine anlamlı bir proje tarafımıza gelince inanın çok heyecanlandık. 19 Mayıs ruhu ve ülkeyi Kurtuluş Savaşı'na hazırlayan süreç belki de şu anda bizim yaşadığımız yıkımda tüm ülkenin bizim için seferber olması ile aynı ruhtur. Ulu önderin bizlere çizdiği yolda görüyoruz ki tüm Türkiye tek yürek olabiliyor. Okuduğumuz eserlerde Atatürk'ü ve o dönemi hissederek okumak ve bunu gelecek kuşaklara aktarma fikriyse paha biçilmez" ifadesini kullandı.

Karsu ve Hatay Medeniyetler Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi

BAŞTUĞ: ATAMIZA MİNNET DUYUYORUZ

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Bugün sahip olduğumuz pek çok hak ve değeri Atamıza borçlu olduğumuzu biliyor ve minnet duyuyoruz. Bunu her vesileyle dile getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu yıl ayrıca çok büyük bir deprem yaşadık. Kentlerimiz, kültürel değerleriyle birlikte yerle bir oldu. Biz de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özelinde gerçekleştirdiğimiz 'Şarkılarda Sen' projemizde, deprem bölgesinin kültürel değerlerine de dikkat çekmek amacıyla, Karsu ve Antakya Medeniyetler Korosu'nun Atamızın sevdiği şarkıları yorumlamasını arzu ettik. Antakya Medeniyetler Korosu; Antakya'nın kültürel değerlere, çeşitliliğe, sanata, uzlaşma kültürüne verdiği önemi sembolize eden çok değerli bir oluşum. Yıllar boyunca farklı kültürlerin şarkılarını, müziklerini dile getirerek kitlelere tanıttılar sevdirdiler. Sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak depremden etkilenenlerin yanında olmaya ve unutmadan iyileşmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projede bize destek veren değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Karsu ve Hatay Medeniyetler Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Kültür Sanat Karsu ve Hatay Medeniyetler Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi - Son Dakika


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