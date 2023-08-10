Keşmir'in Direnişi ve Özgürlük İsteğini Vurgulayan Fotoğraf Sergisi Keçiören'de Başladı - Son Dakika
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Keşmir'in Direnişi ve Özgürlük İsteğini Vurgulayan Fotoğraf Sergisi Keçiören'de Başladı

10.08.2023 12:39

Hindistan'ın yasadışı işgal altındaki Cammu ve Keşmir'deki insan hakları ihlallerini ve Keşmirlilerin direncini vurgulayan bir fotoğraf sergisi Keçiören'de başladı. Serginin açılışını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Pakistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abbas Sarwar Qureshi birlikte yaptı. Sergi, Hindistan'ın bölgedeki işgalini sürdürmek için yasadışı ve tek taraflı olarak Keşmir'in özel statüsünü iptal ettiği kararlarla bağlantılı olarak düzenlendi.

Hindistan'ın Yasadışı Hint İşgali Altındaki Cammu ve Keşmir'deki (IIOJK) ağır insan hakları ihlallerini ve Keşmirlilerin direncini vurgulayan iki günlük bir fotoğraf sergisi bugün Keçiören'de başladı. Serginin açılışını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Pakistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abbas Sarwar Qureshi birlikte yaptı.

Sergi, Hindistan hükümetinin uluslararası hukuku, özellikle BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek bölgedeki işgalini sürdürmek için yasadışı ve tek taraflı olarak IIOJK'nin özel statüsünü iptal ettiği kararlarını anayasasından geçirdiği gün olan 'Keşmir Sömürü Günü' anlamına gelen dördüncü 'Youm-e-Istehsal-e-Kashmir' ile bağlantılı olarak düzenleniyor.

Etkinlikte bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin Keşmir Davası'na verdiği desteği yineleyerek, özgürlük ve adalet arzusunun her zaman baskı ve boyun eğdirmeye üstün geldiğini belirtti.Bir gün özgürlüğün şafağını görmenin Keşmir'in kaderinde yazdığını ve bu mücadelede Türk kardeşlerimizin her zaman Keşmirli kardeşlerinin yanında olacaklarını vurguladı.

Keşmir'in Direnişi ve Özgürlük İsteğini Vurgulayan Fotoğraf Sergisi Keçiören'de Başladı

Etkinlikte konuşan Maslahatgüzar Abbas Sarwar Qureshi, serginin cesur Keşmirlilerin her gün gerçekten deneyimlediklerini ve vazgeçilemez kendi kaderlerini tayin hakkı için verdikleri mücadeleyi sergileyen çarpıcı ve düşündürücü fotoğraflardan oluşan bir koleksiyonu bir araya getirdiğini belirtti. Her fotoğrafın, Keşmirlilerin Hint zulmüne ve korkunç insan hakları ihlallerine karşı savaşan sarsılmaz ruhunun güçlü bir kanıtı olduğunu da sözlerine ekledi. Sergiye gelenleri Keşmirlilerin fotoğraf karelerine yansıyan acısını ve ıstırabını hissetmeye çağırırken, bu serginin temel insan haklarının peşinde koşmanın ortak bir sorumluluk olduğunu ve dünyanın IIOJK'da devam eden ağır insan hakları ihlallerine son vermek için üzerine düşen rolü oynaması gerektiğini hatırlatma işlevi gördüğünü belirtti..

Qureshi, Türkiye'nin Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı konusundaki ilkeli duruşunu bildiklerini söyledi ve uluslararası forumlarda Keşmir davasına verdiği sürekli destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Etkinliğe diplomatlar, sivil toplum, medya ve halk yoğun bir ilgi gösterdi.

Keşmir'in Direnişi ve Özgürlük İsteğini Vurgulayan Fotoğraf Sergisi Keçiören'de Başladı
Keşmir'in Direnişi ve Özgürlük İsteğini Vurgulayan Fotoğraf Sergisi Keçiören'de Başladı
Keşmir'in Direnişi ve Özgürlük İsteğini Vurgulayan Fotoğraf Sergisi Keçiören'de Başladı
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Turgut Altınok, Kültür Sanat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Keşmir'in Direnişi ve Özgürlük İsteğini Vurgulayan Fotoğraf Sergisi Keçiören'de Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşmir'in Direnişi ve Özgürlük İsteğini Vurgulayan Fotoğraf Sergisi Keçiören'de Başladı - Son Dakika
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