KidZania'da Genç Yazarlar Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

KidZania'da Genç Yazarlar Buluştu

KidZania\'da Genç Yazarlar Buluştu

KidZania İstanbul'un 'Sen de Yaz' öykü yarışması ile genç yazarlar, hikayelerini paylaştı.

30.04.2025 11:59
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GENÇ yazarlar, KidZania İstanbul'un düzenlediği 'Sen de Yaz' öykü yarışmasının lansmanında bir araya geldi. KidZania İstanbul'un 11'inci yaş günü kutlamaları ile gerçekleşen buluşmada, çocuklar hikayelerini hayata geçirme yolculuklarını paylaşırken, seçilen hikayeler okurlarla ilk kez buluştu.

KidZania İstanbul tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Sen de Yaz' öykü yarışmasının kazananları, eğlence merkezinin doğum gününde gerçekleşen törenle duyuruldu. Genç yazarlara sertifika ve hediyelerin verildiği tören, doğum günü kutlaması ile birleşti. Etkinlik, pasta kesiminin ardından, KidZania karakterlerinin katılımı, dans gösterileri, konfetiler, balonlar ve neşeli şarkılarla gün boyu devam etti.

ÖYKÜLER İNTERNET SİTESİNDE OKUR İLE BULUŞUYOR

Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden İnal, Özden Özgürdal, Sevinç Erbulak gibi isimlerin yanı sıra KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Meral Molinas ve KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur'un yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu, 'Daha İyi Bir Dünya İçin Barış' temalı öyküler arasından finalist hikayeleri belirledi. Seçilen hikayelerin yer aldığı kitap, genç yazanların emeklerini zaman ve mekandan sınırsız herkesle buluşturabilmek amacıyla bu yıl ilk kez dijital yayın olarak hayata geçti. Okurların internet sitesinden ulaşabileceği kitap, geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı hedeflerken, aynı zamanda sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor.

'GENÇ YAZARLAR DAHA İYİ BİR DÜNYANIN ANAHTARINI ELİNDE TUTUYOR'

'Sen de Yaz' öykü yarışması ile çocukların ilham veren hikayelerle geleceğe güçlü bir iz bıraktıklarını belirten KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Ebru Timur, şunları söyledi:

"Genç yazarları okumaya, yazmaya, üretmeye, edebiyatı sevmeye teşvik etmek amacıyla KidZania İstanbul ve Erbulak Evi olarak hayata geçirdiğimiz 'Sen de Yaz' öykü yarışmamızın üçüncü kitabı Daha İyi Bir Dünya için Barış'ı yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sen de Yaz öykü yarışması, gençlerimizin hayallerine değer vererek, onların dünyayı daha iyi bir yer haline getirme gücüne inandığımızı gösteriyor. Geçen sene yayınladığımız ikinci kitabımız 'Daha İyi Bir Dünya' kitabının satışından elde edilen geliri, Sosyal Ben Vakfı aracılığıyla dezavantajlı bölgelerdeki okullara kırtasiye yardımı olarak ulaştıracağız.

Bu sene kitabımızın dijital ortamda yayımlanması, sadece çevreye duyarlı bir adım değil, aynı zamanda çocuklarımızın sesini daha geniş kitlelere duyurma çabamızın bir yansıması. Bu yılki yarışma, kapsayıcı düşüncenin ve ortak bir geleceğe olan inancın somut bir ifadesi oldu. KidZania İstanbul olarak, 'Daha İyi Bir Dünya İçin Hazır Olun' diyoruz çünkü biliyoruz ki, hayal gücünün sınırlarını zorlayan bu genç yazarlar, daha iyi bir dünyanın anahtarını ellerinde tutuyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat KidZania'da Genç Yazarlar Buluştu - Son Dakika

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