Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Başladı

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 41 kişiden oluşan davul ve zurna ekibinin, Vali Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı etkinliğe davetiyle başladı.

Kentte bu yıl 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 41 kişiden oluşan davul ve zurna ekibinin gelenek haline gelen davet turuyla başladı. Ekip, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı valilik ve belediye başkanlığı önünde marşlar çalarak, Kırkpınar'a davet etti.

'GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLDU'

Kırkpınar davul ve zurna ekibi ilk olarak Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı, tarihi belediye başkanlığı binası önünde karşıladı. Çiçekle karşılanan belediye başkanı Akın, teşekkür ederek, "664'üncüsünü düzenleyeceğimiz Kırkpınar Festivalimizde inşallah bu sene de beraber olacağız. Güzel bir başlangıç oldu. Yine beni bu sene en güzel şekilde karşıladınız. İnşallah hem Edirneli hemşerilerimize hem gelen misafirlerimize hem de pehlivanlarımızı en güzel şekilde birlikte ağırlayacağız. Coşkuyu sizlerle birlikte artıracağız, sizin güzel melodilerinizle artıracağız. Bir belediye başkanının başına gelebilecek en güzel şeydir, şu karşılama. O yüzden sizlere minnettarım, iyi ki varsınız. İnşallah bu sene de en güzel şekilde şehrimizi hem uluslararası alanda hem Türkiye'de hem de şehrimizde tanıtacağız. Bu şehrimiz için çok güzel bir fırsat. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık" diye konuştu.

'EN BÜYÜK SPOR ORGANİZASYONLARINDAN BİR TANESİ'

Davul ve zurna ekibi daha sonra valilik bahçesine gelerek, marşlar eşliğinde Vali Yunus Sezer'i büyük organizasyona davet etti. Çiçeklerle karşılanan Sezer, ekibin şefleri Fahrettin ve Alaattin Zurnacı'ya para verdi. Bu yıl 664'üncü Kırkpınar'ı kutladıklarını belirten Yunus Sezer, "Belki dünya tarihinde aralıksız olarak devam eden en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi. Gerçekten de Edirne olarak gurur duyuyoruz. Pehlivanlarımız da Edirne'yle buluşmaktan dolayı Kırkpınar Haftası'nda heyecan içerisindeler. Geçen hafta davetiyelerimizi sayın cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, ilgili bütün misafirlerimize ilettik. Herkeste aynı heyecan var. Bu sene inşallah yine dualı çayırda pehlivanlarımızı izleyeceğiz. Aynı zamanda geleneksel güreşimizi büyük bir coşkuyla bundan sonraki nesillere de bir tarihi miras olarak güçlendirerek aktarmanın arayışı içerisinde olacağız" dedi.

'HERKESİ DAVET EDİYORUM'

Kırkpınar'da bu yıl 900'a yakın güreşçinin, Sarayiçi'ndeki dualı çayırda güreşeceğini belirten Sezer, "Onun yanında da pehlivanları coşturan, bizleri de coşturan, bütün milli ve manevi değerlerimizi de göz önüne seren davul ve zurna ekibimiz var. Onlar da inşallah bu coşkuya ortak olacaklar. Bütün hemşehrilerimizi, herkesi, 664 yıldır devam eden bu büyük güreş organizasyonuna; bu yiğitlik, cesaretin, mertliğin, ahlaki değerlerin de aslında içerisinde birleştiği organizasyona davet ediyorum. Birçok bakanımızın şu anda programında var ama şu an netleşen sadece spor bakanımız katılacak. 3-4 bakanımızın daha katılma olasılığı çok yüksek. Belki cumhurbaşkanı yardımcımızın programına göre katılma olasılığı olacak" ifadelerini kullandı.

Kırkpınar davul ve zurna ekibi şefi Fahrettin Zurnacı da davetlerinin hafta boyunca devam edeceğini ifade ederek, "Bizde geleneksel olarak büyüklerimiz böyle yapardı. Esnafı davet ederiz. Unuttuğumuz yerler oluyor, 'Bize uğramadınız' diyorlar. Bizim esnafımız da alışıktır buna. Şu anda davete çıkıp dolaşmaya başlayacağız" diye konuştu.

Kırkpınar davul ve zurna ekibi hafta boyunca kent merkezinde esnafı ziyaret ederek, etkinliğe davet edecek.