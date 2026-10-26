Kırşehir ve Niğde\'den 80 öğretmen Niğde\'de kültürel buluşmada bir araya geldi

Niğde ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen Öğretmen Akademileri Buluşması kapsamında, Kırşehir'den 45, Niğde'den 35 olmak üzere toplam 80 öğretmen Niğde'de bir araya geldi.

Kültürel mirasın tanıtılması, öğretmenler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türk Dünyası'nın ortak değerlerinin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında eğitimciler Niğde'nin Altay Köyü, Kemerhisar Tyana Antik Kenti ile Gümüşler'i ziyaret etti. Türk Kültürü'nün ortak mirasını yaşatmak ve eğitimciler arasındaki kültürel etkileşimi artırmak amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Altay köyünde at binme ve okçuluk etkinlikleriyle öğretmenler, Türk Kültürü'nün köklü geleneklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Kültürel etkinliklerin yanı sıra Niğde'nin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılması da programın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Özbek: "Öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerini de önemsiyoruz"

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek; programın öğretmenlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, iki il arasındaki eğitim ve kültür iş birliğinin önemine dikkat çekti. Özbek, yaptığı açıklamada; "Geçen hafta başlattığımız Öğretmen Akademileri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu program, komşu ilimizin öğretmenlerinin şehrimizin tarihi ve kültürel alanlarını yakından tanımaları ve eğitimcilerimizin iş birliği içerisinde olmaları açısından önemli bir proje. Akademilerimizin amaçlarından biri öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerini de desteklemek. Aynı zamanda öğretmenlerimizin birbirleriyle etkileşim kurmaları, çevrelerini, kültürlerini ve tarihlerini daha yakından tanımaları açısından güzel bir fırsat oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Niğde'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Özbek, etkinlik kapsamında farklı kültürel noktaların ziyaret edilmesinin planlandığını belirtti. Özbek; programda Altay Köyü, Gümüşler Manastırı ve Tyana Antik Kenti gibi önemli tarihi alanların tanıtıldığını ifade ederek, öğretmenlerin Niğde'nin köklü geçmişini yerinde görme fırsatı bulacaklarını dile getirdi.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ise Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün davetiyle gerçekleştirilen buluşmanın iki farklı akademiyi ortak bir noktada birleştirdiğini ifade etti. Gülşen; "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın Öğretmen Akademileri kapsamında ilimizde yürüttüğümüz Türk Devletleri ve Toplulukları Akademisi ile Niğde'deki Şehir ve Kültür Akademisi çalışmalarını bir araya getirdik. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan iki komşu ili, Türk dünyasının ortak değerleri etrafında buluşturan güzel bir proje oldu" dedi.

Etkinliğin yalnızca bir kültür gezisi olmadığını, aynı zamanda öğretmenler arasında yeni iletişim ve iş birliği imkanları oluşturduğunu belirten Gülşen; Altay Köyü'nde gerçekleştirilen buluşmanın Türkistan Coğrafyası'nın tanıtılmasına da katkı sağladığını ifade etti.