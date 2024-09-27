Koku Uzmanlığı Programı Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Koku Uzmanlığı Programı Mezunları Sertifikalarını Aldı

Koku Uzmanlığı Programı Mezunları Sertifikalarını Aldı

BAU ve Koku Akademisi iş birliğiyle düzenlenen programdan 20 öğrenci mezun oldu ve sertifika aldı.

27.09.2024 10:50
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BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu (BAUHLO) ve Koku Akademisi iş birliğiyle başlatılan 'Koku uzmanlığı' programı ilk mezunlarını verdi. Kozmetik, aroma terapi, pazarlama, tasarım, şişeleme gibi eğitimlerin verildiği programdan mezun olan 20 öğrenci, uluslararası mesleki yeterlilik belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Koku uzmanı yetiştirmek için mayısta iş birliği başlatan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Koku Akademisi'nde eğitim gören 20 öğrenci mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. Üç ayda toplam 65 saatlik eğitimin ardından girdikleri sınavda başarı olarak koku uzmanı olan öğrenciler için Beşiktaş'taki BAU Güney Kampüs'te sertifika töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Tunç Bozbura, Koku Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Çelik, mesleki yeterlilik belgesini veren Passcert Euro Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kınacı katıldı.

'ÖĞRENCİLERİMİZ KOKUNUN GEÇTİĞİ HER YERDE İSTİHDAM EDİLEBİLİR

Akademi ile ilgili bilgilendiren Parfüm Tasarımcısı ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, "Koku uzmanı, topraktan şişelemeye kadar geçen her sürece hakim kişi demektir. Yetiştirilmesi, damıtılması, ürünleri tasarımı, sağlık mevzuatı, hatta ve hatta kokuların, genlerimizin üzerindeki etkilerine kadar burada detaylı bir eğitim alıyorlar. Bu uluslararası bir program. Bu vesileyle bizden aldıkları eğitimle dünyanın her yerinde bu mesleği icra edebilirler. Eğitim süremiz 3 ay. Alanında uzman 15 hocamız eğitim kadromuzda" dedi.

Bihter Türkan Ergül, "Kokunun geçtiği her yerde öğrencilerimiz istihdam edilebilir. Örnek olarak; ithalat ihracat firması, kozmetik ve kokulu bir ürün yapıyorsak koku uzmanı çalıştırmak durumunda kalınacak. Bu meslek şu anda yükselen bir trendde. Oldukça yüksek bir maaşlar alıyorlar. Ayrıca eğitim de verebilirler. Bununla beraber danışmanlık yapabilirler. Aslında koku uzmanlığı, bucaksız bir mesleki alandır. Bakü, Dubai, Fransa, Almanya, Katar ve Kanada'dan katılan öğrencilerimiz var. Çünkü dünyada bu eğitim sadece bizim ülkemizde veriliyor. Öğrencilerimizin tasarım ve malzemeleri tamamen üniversite boyutunda sağlanıyor. İsterlerse ilerde kendi markalarını yaratabiliyorlar" diye konuştu.

'UMARIM KOKU UZMANLIĞI DAHA İLERİ BİR SEVİYEYE TAŞINIR'

Koku uzmanı sertifikası alanlardan Can Eser, "Ben bilgisayar mühendisiyim. Kokuya uzun zamandır ilgim olduğu için bu sektöre girmeye karar verdim. İki yıldır bireysel olarak çalışmalar yapıyorum. Önüme bir şans çıkması için şu an buradayım. Başta Bihter Hocamız olmak üzere, çok değerli hocalarla çalıştık. İşin kimyası, fizyolojisi, biyolojisi, tamamıyla ilgili çok derin bilgiler öğrendik. Zaten hocalarımız tamamen konularına çok hakimler. Biz de bu fırsatı değerlendirdik ve sonucundan memnun kaldık. Sorularımızın cevaplarını bulduk. Yapmamız gereken şeylerin daha ileri seviye versiyonlarını öğrendik. Bu iş benim zamanla için bir tutkuya dönüştü. Bireysel olarak çalışmalarımı daha kurumsal bir hale çevirmek istiyorum. Özellikle şu anki ülke koşullarında yurt dışından ham madde bulmak çok zor. Bu işin en büyük problemi bu. İnşallah bununla ilgili bir çözüm üretirler ve önümüz daha da açılır. Umarım koku uzmanlığı daha ileri bir seviyeye taşınır" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GENİŞ VE BÜYÜLÜ BİR DÜNYA'

Sertifika alan Meryem Doğrusoy da "Ben uzman diyetisyenim. Kokuların büyülü dünyasını keşfetmeye başladıkça, koku konusunda eğitim alabileceği bir mecra aramaya çalıştım. Sosyal medyada böyle bir platform olduğunu gördüm. Araştırdım ve alanlarında uzman eğitimcilerinin olduğunu da görünce Koku Akademisi'nden eğitim almaya karar verdim. Teorik bilgiler ve aynı zamanda pratik bilgilerle birlikte eğitim aldık. Uygulamalı derslerimiz oldu. Parfüm tasarımı, aromatik yağlarla, bitkisel karışımlar konularında eğitimler aldık. Ben de oryantal, amber, sandal gibi kokular ile bir koku tasarladım. Daha yolun başındayız. Bu çok geniş ve büyülü bir dünya. Daha çok eğitim almamız gerekir. Yeni kokular tasarlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Koku Uzmanlığı Programı Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika

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