Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı - Son Dakika
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Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

24.07.2022 21:15
Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 71'nci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları gerçekleştirildi.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 71'nci Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları gerçekleştirildi.

Bridge Divers atlayış kulübü tarafından, Yakova Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarış yüzlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.

18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında yirmiden fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına daldı.

Baş üstü kategorisinde Shkelzen Goqi birinci olurken Nasib Krasniqi ikinciliği, Bledar Morina üçüncülüğü elde etti.

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999'a kadar kesintisiz devam ederken, birkaç yıllık aranın ardından 2014'te tekrardan düzenlenmeye başlandı.

Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılarak ülke turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Kosova, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kosova'daki Şivan Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışı yapıldı - Son Dakika
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