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Kudüs karikatürleri için jüri değerlendirmesi tamamlandı - Son Dakika

Kudüs karikatürleri için jüri değerlendirmesi tamamlandı

29.11.2021 10:58
Kudüs karikatürleri için jüri değerlendirmesi tamamlandı

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın jüri değerlendirmesi tamamlandı.

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın jüri değerlendirmesi tamamlandı.

Karikatüristlerin Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramları ve konuları zenginleştirici bir perspektifle işlemesi beklenen yarışmanın başvuruları 29 Ekim'de sona erdi.

Yarışmaya 38 ülkeden 209 karikatürist tarafından gönderilen 518 eser, ön jüri tarafından değerlendirildi ve yaklaşık 50 eser finale kaldı.

Finale kalan eserler ise Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Belçika'dan Luc Descheemaeker, Romanya'dan Doru Axinte, Mısır'dan Wesam Khalil, Suriye'den Yaser Ahmad ve İran'dan Nahid Maghsoudi'nin yer aldığı ana jüri tarafından 2 gün süren toplantılarda incelendi ve ödül alacak isimler belirlendi.

"Her yıl niteliğin yükseldiğini fark ediyoruz"

"4. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması" ve jüri değerlendirmesi hakkında AA muhabirine açıklama yapan yarışma koordinatörü Ahmet Altay, dünyada konusu tek olan ve değişmeyen tek yarışmanın bu olduğunu söyledi.

Altay, eserleri seçerken adeta iğneyle kuyu kazdıklarını ifade ederek, "Bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl pandeminden dolayı maalesef yapamamıştık. Bu yılda biraz hızlı davranarak 3 ay gibi kısa bir sürede yarışmayı bu noktaya getirdik. Gelen eserlerden memnunuz, her yıl niteliğin yükseldiğini fark ediyoruz." dedi.

Yarışmaya katılan çizerlerin de aslında bir yolculuğa çıktığını ifade eden Altay, jürinin eserlerde en çok espri kalitesi ve çizginin başarısına dikkat ettiğini belirtti.

Jüride yer alan Belçikalı karikatürist Luc Descheemaeker da meslekte 40 yıldan fazla zamandır yer aldığını dile getirerek, "Burada çok kaliteli, güzel çizimlerle karşılaştım. Özellikle genç karikatüristlerin mesajlarını çok beğendim, bu memnuniyet verici." diye konuştu.

Descheemaeker, yaklaşık 50 eser arasından kazanan çizimleri bulmanın zor olacağını aktararak, karikatürde önce fikre sonra da çizime baktığını dile getirdi.

Romanyalı karikatürist Doru Axinte de yarışmanın jüriliğini önceki yıllarda da yaptığına değinerek, başvuran eserlerde barışı simgeleyen pek çok kaliteli çizim olduğunu söyledi.

Mısır'dan gelen karikatürist Wesam Khalil ise jüri ekibi olarak işlerinin zor olduğuna dikkati çekerek, bu tür sanatsal faaliyetlerin Kudüs'te yaşananları dünyaya duyurmakta faydalı olacağını anlattı.

Amaç Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak

Yarışmayla İsrail işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturulması ve Kudüs'te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde uygulanan ayrımcı politikalar ile Mescid-i Aksa özelinde gerçekleştirilen ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkati çekilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası kamuoyunu harekete geçirmesi beklenen yarışma, Kudüs bağlamında kültürel miras bilincini, sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.

Birinciye 20 bin lira ödül

"4. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın kazananları, 18 Aralık'ta Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Yarışma neticesinde birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek. 1000'er lira değerinde "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Naci el- Ali Özel Ödülü", "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", "II. Abdülhamit Han Özel Ödülü" ve "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" de sahiplerini bulacak.

Kudüs karikatürleri için jüri değerlendirmesi tamamlandı
Kudüs karikatürleri için jüri değerlendirmesi tamamlandı
Kudüs karikatürleri için jüri değerlendirmesi tamamlandı
Kudüs karikatürleri için jüri değerlendirmesi tamamlandı
Kudüs karikatürleri için jüri değerlendirmesi tamamlandı

Mısır, Altay, Kudüs, Doru, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kudüs karikatürleri için jüri değerlendirmesi tamamlandı - Son Dakika


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