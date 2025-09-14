Kültepe\'de 4200 Yıl Önceki Saray Ortaya Çıktı

KAYSERİ'de 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde 4 bin 200 yıl önce çıkan yangında yok olan Erken Tunç Çağı'na tarihlenen sarayın kuzey bölümü ortaya çıkarıldı. Bu bölümde çalışmaların sürdüğünü belirten kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bu yapı büyük bir yangın ile sona ermiş. Yapı içindeki çoğu malzeme olduğu yerde kalmış. Bunlar arasında seramikler en başta gelen malzemeler. Bu buluntular ışığında şunu söyleyebiliyoruz; Asurlular, Anadolu'ya gelmeden önce özellikle Kültepe'de yine büyük bir yapılaşma söz konusu" dedi.

Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Höyük ve onu saran karumdan oluşan Kültepe'de, yönetim binaları, saray, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor. 1948 yılından bu yana ören yerinde devam eden kazı, restorasyon ve envanter çalışmaları, Kültepe'yi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerin biri haline getiriyor. Bu kapsamda Erken Tunç Çağı'na tarihlenen sarayda kazı ekibinin çalışmaları sürüyor. Sarayın bugüne kadar birçok odası ortaya çıkarılırken, bu yılki kazılarda ise sarayın kuzey bölümünde önemli bulgulara ulaşıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "2025 yılı Kültepe kazılarına devam ediyoruz. Şu an çalıştığımız alan yaklaşık 2010 yılından beri cevabını aradığımız bir soru üzerine kazdığımız alan. Sorumuz; Asurlu tüccarlar Kültepe'ye gelmeden önce Kültepe'nin ve Anadolu'nun durumu nasıldı? Sosyal durumu ve yaşamı ile ekonomik durumu nasıldı? Bunu araştırmak. Bu soruya cevap bulabilmek için tepede yani höyük kısmında anıtsal binaların olduğu yerde çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

'BİRKAÇ YIL SONRA NET PLAN MÜMKÜN OLACAK'

Çalışma yapılan alana ilişkin de konuşan Prof. Dr. Kulakoğlu, "Bu çalışmalar sırasında yaklaşık 75-50 metre ölçülerinde bir yapının köşesini uzun yıllardır kazıyoruz. Şu anda bu yapının biraz daha kuzeyindeki uzantısını araştırıyoruz. Bu yapı büyük bir yangın ile sona ermiş. Yapı içindeki çoğu malzeme olduğu yerde kalmış. Bunlar arasında seramikler en başta gelen malzemeler. Bu buluntular ışığında şunu söyleyebiliyoruz; Asurlular, Anadolu'ya gelmeden önce özellikle Kültepe'de yine büyük bir yapılaşma söz konusu. Bunlar küçük bir krallığın yapacağı yapılar değil, muhakkak ki çok kuvvetli bir krallığın inşa ettirebileceği büyük yapılar burada yer almaktaydı. Şimdilik, biz burada henüz bu büyük yapılardan bir tanesinin sadece bir köşesini kazıyoruz. Sanıyorum, birkaç yıl sonra net bir plan çıkarmak mümkün olacaktır" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR OTORİTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Ortaya çıkan kalıntılar sonucu Kültepe'de güçlü bir otoritenin olduğunun düşündüklerini belirten Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bu yapılar sayesinde bizim aradığımız cevap şu; Anadolu'da milattan önce 3'üncü bin yılda ya da Asurlu tüccarlar gelmeden önceki dönemde burada gerçekten kuvvetli bir otorite ve krallık söz konusu muydu? Bu yapılar sayesinde Asurlu tüccarlar da buraya geldiklerinde gayet doğal olarak bilinen bir yere geldiklerinden dolayı gayet doğal bir şekilde işlerini gerçekleştirmiş olmalılar" dedi.