Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Marmaris'te turizmciler ile bir araya geldi

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Turizmciler ve STK'lar ile bir araya geldi.

Siteler Mahallesinde bir otelde gerçekleşen toplantıya Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Milletvekili Kadem Mete, Marmaris Ticaret Odası, GETOB, TURSAB, STK temsilcileri ve ilçedeki turizmciler ile Cumhur ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, ve cumhur ittifakı il ve ilçe başkanları katıldı.

"Herkesin hayali Marmaris'e tatile gelmek"

Turizm sektör toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Son zamanlarda özellikle dünya bir çok büyük küresel ve bölgesel sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ama son 6 yıldır atmış olduğumuz bilinçli adımlar, devlet sektör el ele vererek gerçekleştirdiklerimiz sayesinde ülkemiz bu krizlerden, özellikle sektörümüz bu krizlerden en az etkilenen, kriz sonrası da en hızlı geriye dönen ve hızla büyümeye devam eden bir konuma gelmiş oldu. Burada sizlerin katkısı, emekleri çok fazla. O yüzden sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Marmaris'te en eski ve en önemli turizm bölgelerimizden biri. Hepimizin küçüklükten kalan anıları var. Bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce Marmaris'e gelmek en önemli, en lüks turizm beldesine gelmek için hayallerini süslüyordu her ailenin. Hepimiz küçüklüğümüzden önce ailemiz bizi inşallah bu yaz Marmaris'e tatile götürür diye hayal ederdik isterdik. Zaman içinde tabii çok büyüdü, çok gelişti. Büyümek başka sorunları da yanında getiriyor. Birçok problemi de beraber büyüdü. Şimdi çözmek bugünün yeni yöneticilerine kalıyor. İnşallah bu büyür. Büyümüş, sorunları, yumak haline gelmiş sorunları elbirliğiyle yine kamu, devlet ve sektör olarak, Marmaris olarak el birliğiyle üstesinden geleceğiz"' dedi.

"Marmaris'in çözülemeyecek bir sorunu yok"

Bakan Ersoy, "Şimdi, 2023'te siz de biliyorsunuz birçok felakete ve şanssızlığı bölgesel krize rağmen yıl sonunda rekorlar kırarak kapattık. 2014'te de inşallah rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Daha büyük hedeflere hep beraber ulaşacağız. Bundan sonra da Türkiye 2028 vizyonu çerçevesinde çizdiği hedeflere adım adım ilerlerken, her sene bir önceki seneden daha iyi rakamları, hedefleri tutturarak yoluna devam edecek. Türkiye'nin turizm pastasının dağılımına baktığımız zaman görüyoruz ki yüzde 40 Marmara Bölgesi, yüzde 40 Akdeniz Bölgesi, yüzde 10 Ege Bölgesi, yüzde 10 Karadeniz ve Anadolu'nun diğer bölgelerini içeriyor. İşte şimdi biz bu büyümeyi gerçekleştirirken, 2028 hedeflerine giderken bölgelerimizin hak ettiği oranda turizm pastasından pay almasını da hedefliyoruz. Yani Ege'nin pasta payının en az yüzde 20'lerde olması gerektiğini düşünüyoruz ve bakanlık olarak bununla ilgili birçok çalışmayı da adımı koordineli bir şekilde atıyoruz. Diğer tanıtım stratejilerimiz de çok büyük değişikliğe gitti. Turizm Geliştirme Ajansıyla birlikte 200 ülkede en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk. Şimdi özellikle Ege'ye yönelik kampanyalarını bölgesel destinasyon anlatımlarıyla tekrar artırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz Marmaris gibi eski ama çok değerli bir turizm merkezinin turizm pastasından hak ettiği değeri alması için gereken alt yapıları, üst yapıları, tanıtım ve diğer stratejileri oluşturarak sektörle devlet, sektör ve bakanlık el ele vererek bu noktaya ulaşmasını sağlamak olmalı. Önemli olan hedeflere inanmak. Çünkü Marmaris gibi bir değeri dünyada çok az eşi bulunan bir değeri istediğimiz noktalara getirmek mümkün. Çok büyük sorunlarımız var ama çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki ehil ellerde doğru planlamalar, doğru programlarla yol haritamız oluşturalım. Biz bakanlık olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak turizm gelişiminden sorumluyuz. Ama turizm sadece bakanlığın desteğiyle, bakanlığın koordinasyonunda gerçekleşecek bir sektörel faaliyet değil. Turizm merkezi yönetimle yerel yönetimin koordineli bir şekilde, doğru bir şekilde işbirliği yaparak yönetilmesi gereken bir sektörel etkinlik"

"Şehirlerin master planları olmalı"

Bakan Ersoy, "Bütün büyükşehir belediyelerimizin turizm master planlarını talep ediyoruz. Eğer bölgede uzun vadeli bir turizm gelişimi planlıyorsanız öncelikli olarak yapılması gereken turizm master planı, turizm master planları, kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmaz. Turizm, kültür, master planları, Büyükşehir belediyelerinin yapması gereken başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere valiliklerin ve ilgili kurumların destek vermesi gereken çalışmalardır. Burada akademisyenlerle birlikte yapılıyor. Niye bunu belediyeler eliyle yapılması lazım, Büyükşehir belediyeleri ile yapılması lazım. Çünkü bölgenin yerel potansiyellerini en iyi büyükşehir biliyor. Bütün devlet kurumları, merkezi kurumlar, kamu kurumları ve yerel yönetimler hepsi bu plan dahilinde neler yapması gerektiğini bu planda mutabık kalarak bilecekler ve adım adım üzerlerine düşenleri gerçekleştirecekler. Bunların çok büyük bir bölümü büyükşehir belediyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Yani arıtma altyapılarının, temiz su altyapılarının, ulaşım yollarınız, bağlantı yollarınız, Telekom hatlarının, elektrik hatlarının hepsinin kazı noktalarından yerleştirileceği noktalara kadar bisiklet yolları, kültürel etkinlik noktaları, parklarımız, bahçelerimiz, gastronomi noktalarınız hepsi aslında Büyükşehir Belediyemiz tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken, yerel yönetimlerin de uyumlu bir şekilde çalışarak yapması gereken planlar."

"31 Mart'tan sonra 10 yıllık işi 5 yılda nasıl yapacağımızı göreceksiniz"

Bakan Ersoy, yaklaşan yerel seçimleri örnek göstererek belediyelerin master planlarına destek olacaklarını belirterek, "Bizim de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak onlara destek olmamız lazım. Doğru programların yani neyin ön planda olacağını kendi fikirlerimize katarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada işte 31 Mart çok önemli. 5 yıl boyunca 10 yıllık işi nasıl yapacağımıza yine bizler karar vereceğiz. 10 yılı, 5 yılda, 10 yıl ve üzeri işi nasıl gerçekleştireceğimizi, kaybettiğimiz zamanı nasıl kazanıp ileri gideceğimize hep birlikte bizler karar vereceğiz. Marmaris bizim en önemli tanıtım yüzlerimizden biri, Marmaris bizim çekim noktalarından biri. Turizmin başladığı önemli noktalardan biri. Şimdi Marmaris'te biz bakanlık olarak en önemli sorunların başında altyapılar dışında 12 aylık turizmi görüyoruz. Sektör açısından nitelikli turizme geçiş yapacağız diye 2018'de bir program açıklamıştık. Nitelikli turistin en önemli unsurlarından biri de nitelikli personel. Nitelikli personel sadece eğitimle olmuyor. Biz eğitimle ilgili çok büyük çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber yaptık. Ama esas nitelikli personeli geliştirdikten sonra korumanız gerekiyor. Korumak için de mümkünse 12 ay istihdam etmeniz gerekiyor. O yüzden sektörün 12 aya yayılması lazım" dedi.

"Kazılarımız 12 ay boyunca devam ediyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geçen 4 yıllık dönemde kazı başkanlıklarının, arkeolojik kazı başkanlıkları ile ilgili bir program başlatmıştık bu dönemde. Geçen dönem bu kurumsal altyapıyı oluşturduk. Şimdi ikinci adımını attık. Geleceğe Miras projesi altında yoğun kazı programı başlattık. Her gittiğim yerde anlatıyorum. Özellikle kıyı kentlerimiz başta olmak üzere Anadolu'nun birçok çekim noktası oluşturacak arkeolojik merkezlerindeki. Şu anda bizde 172 tane var. 144 tanesi bu programa şu an için dahil edildi. Kazı bütçelerini çok ciddi oranlarda artırdık. Sadece bütçe getirmiyoruz. Ekip ve ekipman desteğini de çok ciddi oranda arttırdık. Şöyle de bir hedef koyduk. Dedik ki son 60 yılda arkeoloji konusunda ülkemizde ne yapıldıysa aynı oranda işi gelecek 4 yılda gerçekleştiririz. Yani 60 yıllık işi gelecek dört yılda sürdüreceğiz ama bunu çok hızlı yapacağız anlamına gelmiyor. Fakat eskiden 45 60 gün katılıyordu, şimdi 12 aya kazı. Eskiden kazı bölgesinin sadece bir noktasında kazı yapılıyordu. Şimdi 10 15 noktaya kadar kazı yapılıyor. Yani yoğun ekip ve ekipman desteği verdiğiniz zaman aynı anda birçok noktasında kazı yapıyoruz. Yani biz yoğun kazı programıyla ve 12 kazı programıyla son 60 yılda gerçekleştirdiğimiz kadar işi gelecek 4 yılda gerçekleştireceğiz. Bir şey daha atıyoruz. Bu da yeni projemiz. Gece müze projesini başlattık. Şehir merkezlerinde olan ve şehir merkezine yakın olan bölgelerdeki müze ve ören yerlerimizi ışık ve aydınlatma sistemleriyle donatıyor en yoğunluklarına göre başladık. Her yıl 15 20 tanesini hizmete alıyoruz bu şekilde. ve bütün kazı noktalarımız da aşamalı bir şekilde bu 4 yıllık sürede yaygınlaştıracağız" diye konuştu.