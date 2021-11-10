Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile sanatçılar Safranbolu'da - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesine geldi.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında Safranbolu'ya Işın Karaca, Can Yapıcıoğlu, Safa Sarı, Ömer Faruk Çavuş, Balçiçek İlter, Mustafa Tayfun Özcan gibi tanınmış isimler ve birçok gezginle gelen Ersoy, ilçede yarım asrı aşkındır lokum üretimi yapan İmren Lokumlarının gezi evine geldi.

Burada Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün eşi Sunel Öner Türköz ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder tarafından karşılanan Ersoy ile beraberindekiler, kendileri için hazırlanan yöresel kına gecesini izledi.

Ersoy ve beraberindekiler, ilgiyle izledikleri kına gecesini sunanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Ergüder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi"nin büyük bir proje olduğunu ve 81 ilin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Bugün Zonguldak üzerinden Safranbolu'ya gelen Ersoy ve ünlüleri ağırladıklarını belirten Ergünder, "İmren Lokum Gezievi'nde misafirlerimize güzel bir kına gecesi gösterisi sunduk. Yarın safran tarlasında hasat olacak. Çok önemsediğimiz trenle Yenice turunu yapacağız. Yenice'ye gidip trenle döneceğiz. Yörük köyü ve Safranbolu'nun tarihi yerleri gezilecek. Tanıtım için gelen bütün grupları çok önemsiyoruz. Katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.