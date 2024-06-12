Bolu, Safranbolu ve Amasra'da Bayram Tatili Doluluk Oranı Yüzde 100

Kültür Sanat

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı, Karabük'ün tarihi evleriyle dikkati çeken Safranbolu ilçesi, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bartın'ın Amasra ilçesindeki konaklama mekanları 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100 dolulukla hizmet verecek.

Tarihi mekanları ve doğal güzellikleri ile öne çıkan tatil mekanlarında bayrama sayılı günler kala rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi, temiz kumsalları ve az dalgalı denizinin yanı sıra mutfak kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar büyük oranda doldu.

Merkez nüfusu 6 bin olan ilçeye, bayram tatili süresince günübirlikçi ve konaklamalı yaklaşık 500 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine, Helenistik dönemden Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin, turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Boran, 3 bin yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçiler için cazibe merkezi olan ilçede her bayram yoğunluk yaşadığını kaydetti.

Bayram öncesi ilçede hazırlıkların tamamlandığını aktaran Boran, "Önümüzde 9 günlük bir bayram tatili var. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve belediyemizle misafirlerimiz için her türlü hazırlığımızı tamamladık. Özellikle büyük konaklama işletmelerinde yüzde 80'e yakın bir doluluk var. Bu, bayrama kadar yüzde 100'e ulaşacaktır. Amasra'mızın marka değerlerinden biri de 1940'larda ev pansiyonculuğunun da başlamış olması. Ev pansiyonlarımız da hazırlıklarını tamamladı. Buralarda da yoğun bir dönem geçeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Boran, Amasra'nın kum, deniz ve güneş üçlüsünün yanında Küre Dağları Milli Parkı'na komşu olmasıyla doğa turizmi için de altetnatif sunduğunu dile getirdi.

İlçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını belirten Boran, "Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balık lokantalarında taze balık ve salata çeşitleriyle ziyafet yapma imkanı bulacaktır." dedi.

Bolu doğa tutkunlarının adresi olacak

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu, bayram tatilinde doğa tutkunlarının adresi olacak.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, şehrin yoğunluğu ve stresinden uzak tatil imkanı sunuyor.

Rezervasyonların devam ettiği milli parktaki konaklama mekanlarında doluluk yüzde 80'e ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Gölcük Tabiat Parkı, her dönem tatilcilerin uğrak noktası oluyor. Tabiat parkındaki bulunan bungalov evlerde doluluk yüzde 90'a ulaştı.

"Orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı da bayramda tatilcilerin gözde mekanı olacak. Milli parktaki bungalovlarda doluluk yüzde 90'ı buldu.

Bolu'daki konaklama mekanlarında doluluğun Kurban Bayramı'nda yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Abant'taki otelin genel müdürü Mehmet Temel, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin milli parkı tercih ettiğini söyledi.

Temel, rezervasyonların devam ettiğini aktararak, bayram tatilini dolu dolu geçireceklerini kaydetti.

Safranbolu'da tarihle iç içe tatil imkanı

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi de Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenlerin ilgi gösterdiği Safranbolu, bayram süresince İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak başta olmak üzere yurt içinden ve dışından misafirlerini bekliyor.

18 ve 19. yüzyıllar ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilen, 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu'daki konak, otel ve pansiyonlarda doluluk yüzde 90'lara ulaştı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda ilçede hareketlilik beklediklerini ifade ederek, "Tüm bayramlarda olduğu gibi bu bayramın da Safranbolu'da cıvıl cıvıl geçmesini bekliyoruz." dedi.

Deniz turizminin açılması ve yaz tatilinin başlamasıyla yoğunluğun bir bölümünün deniz turizmine kayacağına işaret eden Urgancıoğlu, "Daha çok şehir dışında yaşayan Safranbolulu hemşehrilerimizin geleceği, dolu dolu güzel bir bayram geçireceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

Urgancıoğlu, bayram tatilinin 9 gün olmasının ziyaretçi sayısını artıracağını, cuma günü okulların tatile girmesiyle de turizmin hareketleneceğini kaydetti.