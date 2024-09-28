Macaristan Festivali Ankara\'da

Kültür Sanat

ANKARA'da Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Macaristan Festivali'nde, Macaristan kültürü tanıtıldı.

Macaristan Büyükelçiliği tarafından CerModern'de düzenlenen festivalde, sanat etkinlikleri, Macar halk müziği, dansı ve yemek sunumlarıyla tanıtıldı. Festivalde çocuklar için boncuk işi, dans ve kaligrafi sanatı gibi atölyeler yer aldı. Katılımcılara Macaristan'ın farklı bölgelerinin geleneklerini de tanıma fırsatı sunuldu. Macar fotoğraf sanatçısı Milan Radisics'in Türkiye manzaralarını yeni bir açıdan sunan eserleri de sergilendi. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde, Uj Gereben, Muzsikas ve Balint Barsony&MRP müzik grupları sahne aldı.

'TÜRKİYE VE MACARİSTAN BİRBİRİNE ÇOK YAKIN İKİ ÜLKE'

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, 2024 Türk- Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'de 100 etkinlik yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Çok mutluyum çünkü 100'üncü faaliyetimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Bu sene, önümüzde daha 3 ayımız var. Bugünün kapsamında çocuklara Macar halk dansları öğretiliyor, halk müzikleri dinletiliyor. Toplamda 4 tane de konserimiz olacak. Gün boyunca Türk kültürüyle benzer olan Macar müziklerini tanıtmış olacağız. Bizim için gastronomi de ayrıca çok önemli. Bugünün en önemli parçalarından biri de sergi açılışımız. Fotoğraf sanatçımız Milan Radisics çok önemli bir sanatçı. Dron ile doğayı çekiyor ve kendisi Türkiye'yi çok sevdi. Sergide bulunan birçok fotoğrafta Nallıhan'ın güzelliği sergileniyor. Hiç kimse Nallıhan'ın ne kadar güzel olduğunu bilmiyor. Açıkçası sizin ülkeniz çok güzel ve İç Anadolu'da yaşayan insanlar çok şanslı. Bu özelliklere sahip çıkmak gerekiyor. Türkiye ve Macaristan birbirine çok yakın iki ülke. Sadece ülkelerimiz ve yöneticilerimiz değil, insanlar da birbirine çok olumlu bakıyor. Bu benim mesleğimi de çok kolaylaştırıyor. Burada insanlar arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmek çok kolay; çünkü burada böyle bir istek var. İnsanlar Macar kültürüne meraklı. Macarlar da Türk kültürüne meraklı. Örneğin bugünlerde Budapeşte'de düzenlenen kitap fuarının, onur konuğu Türkiye'dir. Ben yaklaşık 5 senedir büyükelçi olarak görev yapıyorum ve işimi severek yapıyorum. Şu da doğru ki benim işim Türkiye'de çok kolay" dedi.