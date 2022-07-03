Malatya'daki Kemal Sunal anı odası ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'daki Kemal Sunal anı odası ziyaretçilerini ağırlıyor

03.07.2022 13:07
Malatya'daki Kemal Sunal anı odası ziyaretçilerini ağırlıyor

Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın Malatya'daki anı odası, sanatçının ölüm yıl dönümünde ziyaretçileri ağırlıyor.

Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın Malatya'daki anı odası, sanatçının ölüm yıl dönümünde ziyaretçileri ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'nda kent mimarisine uygun inşa edilen kültürevine gelen ziyaretçileri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın "Hababam Sınıfı" filmindeki görüntüsüyle oluşturulan bal mumu heykeli karşılıyor.

Ziyaretçiler, anı odasında Sunal'ın balmumu heykelinin yanı sıra filmlerdeki repliklerini dinleme ve film afişlerini inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Öğretmen Veysel Uğraş, AA muhabirine, anı odasını ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kemal Sunal'ı rahmetle andıklarını belirten Uğraş, "Anı evindeki bal mumu heykeli birebir aynı. Müzede birebir hayatını, yaşantısını öğrenmiş olduk. Kemal Sunal'a olan özlemimiz gitti ve duygulandık. Tebessüm ederek tekrar yaşadık o günleri." dedi.

Anı odasını ziyaret eden Büşra Uğraş da anı evini çok beğendiğini ifade etti.

Anı evinin bulunduğu Sanat Sokağı'nı da çok beğendiğini aktaran Uğraş, "Müze çok güzel, çok hoşuma gitti. Ücretsiz bir şekilde halka imkan sunulması çok güzel, gerçekten çok beğendim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Bülent Taşkın da çocukluğunun Kemal Sunal'la geçtiğini anlatarak, "Bütün filmleri günümüzde olan olayları anlatıyor. Bizi bazen üzdü, bazen düşündürdü. Hem mutlu etti hem güldürdü. Kemal Sunal unutulmayacak bir sanatçı." ifadesini kullandı.

Müze sorumlusu İrfan Tunay ise Sanat Sokağı'nın ziyaretçiler tarafından beğenildiğini anlattı.

Müze hakkında bilgi veren Tunay, "Burası yılda 110 bin ziyaretçi ağırlıyor. 7'den 70'e ülkenin her kesiminden ziyaretçi geliyor. Kemal Sunal odamız en çok ilgi gören odadır. Ölüm yıl dönümü dolayısıyla gelen ziyaretçilerimiz daha da artıyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
ESOB Başkanı Keskin'den 'Dünya şampiyonuna' plaket ESOB Başkanı Keskin'den 'Dünya şampiyonuna' plaket Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Kemal Sunal, Malatya, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Malatya'daki Kemal Sunal anı odası ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlenme teklif etti
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:16:39. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'daki Kemal Sunal anı odası ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement