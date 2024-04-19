Manisa'nın özlediği festivalin tanıtımı yapıldı
Manisa Mesir Macunu Festivali dolu dolu geçecek
MANİSA - Manisa'da 4 yıldır korona virüs salgını ve 6 Şubat depremleri nedeniyle 4 yıldır yapılamayan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için tanıtım toplantısı düzenlenecek. 23 Nisan'da başlayacak festival kapsamında bir çok konser ve etkinlik düzenlenecek ve festival 28 Nisan Pazar günü saçım töreniyle sona erecek.
UNESCO tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası' listesinde yer alan ve bu sene 484'üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin tanıtım toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı'nda Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Protokol konuşmaları gerçekleştirildi
Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'ın açılış konuşmasıyla başlayan tanıtım töreninde Ufuk Tanık, kazasız belasız bir şekilde festivali kutlamak için heyecanla beklediklerini söyledi. Ufuk Tanık, "484'üncüsünü kutlayacağımız festivalin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise konuşmasında, "Kültür Mirası listesinde yer alan Mesir Festivalimizin 484'üncüsünü coşkuyla kutlayacağız. Manisa'yı festivaller şehri yapma yolunda lokomotif olacak olan Uluslararası Mesir Festivalimizin tüm Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
"Mesir Festivali'ni heyecanla ben de bekliyorum"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tanıtımda yaptığı konuşmasında heyecanla festivali beklediğini belirterek, "484'üncüsünü yaşıyoruz. Neredeyse 5 asırdır süre gelen bir gelenek. Festivalimiz var ama maalesef 4 yıldır çeşitli nedenlerle gerçekleştiremiyorduk. Mesir Festivali'ni sizler gibi ben de çok özledim. Çocukluğumun Mesir Festivali'ni sizlere yaşatmak için çok güzel bir program hazırladık. Önümüzdeki hafta dolu dolu geçecek. Manisa'nın sanata doyacağı sanatın her dalından her kesime hitap edeceği yalnızca Manisa'nın merkezinde değil her köşesinde kutlayacağımız bir Mesir'i önümüzdeki hafta karnaval havasında geçireceğiz. Sizler çok heyecanlısınız çok özlediniz, inanın ki sizlerden daha çok heyecanlıyım. Çünkü 4 yıl ara verdikten sonra ilk defa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Sayın Valimizin de ilk defa kutlayacağı 28'inde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla ilk defa gerçekleştireceği saçım töreni ile sonlandıracağımız, Mesir Festivali'ni heyecanla ben de bekliyorum. Çok güzel geçecek. Çok eğleneceğiz. Bu yalnızca bir festival olmayacak bu bir karnaval olacak. Yalnızca Manisa'mda değil Türkiye'nin her yerinde Mesir Festivali'ni herkes duyacak herkes bizi bu Mesir Festivali'nde televizyonlardan izleyecek ama önümüzdeki Mesir Festivallerinde Manisa dolup taşacak. Öncelikle Mesir Festivali olmak kaydıyla sonrasında Manisa'mın bütün değerlerini tüm ülkeye hatta yurt dışına taşımak benim öncelikli görevim olacak. Sizlerle birlikte 28'inde sonlanacak saçım törenine kadar gecesinde gündüzünde birlikte olacağız. Bu coşkuyu hep birlikte paylaşacağız. Bu coşkunun her anında olan olmayan herkesi görmek istiyorum. Bir hafta boyunca ben çok eğlenmek ve Manisa'mdaki herkesi çok eğlendirmek istiyorum" dedi.
"Bu köklü mirasa hep beraber sahip çıkmak bizim için bir iftihar meselesidir"
Manisa Valisi Enver Ünlü ise konuşmasında, pandemi ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem nedeniyle yaklaşık 4 yıllık bir ara nedeniyle ayrı kaldıkları Mesir Festivali'ne kavuşmanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Vali Ünlü, "Ecdadımızın yetiştiği şehzadeler şehri Manisamızda 4 yıldır özlemle beklediğimiz pandemi ve asrın felaketinde yaşanan deprem ve benzeri sebeplerle 4 yıldır ayrı kaldığımız mesir festivalimize kavuşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu benim için de bir ilk olacak. Pek çok festivale katıldık görevlerimiz gereği ama bu kadar kadim bu kadar eski, bu kadar özlemle beklenen bir festivali doğrusu ben de merak ediyorum. Mesir Festivalimiz tarihi süreç içerisinde büyük Türk milletini, ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak yüzyılları aşarak bugünlere ulaşmıştır. Bu bakımdan bu köklü mirasa hep beraber sahip çıkmak bizim için bir iftihar meselesidir" dedi.
Temsili saçım töreni yapıldı
Protokol üyelerinin yaptığı konuşmalarının ardından tanıtım toplantısına katılan Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başta olmak üzere protokol üyeleri tarafından tanıtım toplantısına katılan vatandaşlara temsili olarak Mesir Macunu saçım töreni gerçekleştirildi. Saçım öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından canlandırılan Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye berat vermesinin temsili gösterimi de yapıldı.
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