Kreş öğrencileri yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yaptı - Son Dakika
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Kreş öğrencileri yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yaptı

26.03.2022 09:52

Mersin'in Erdemli ilçesinde kurulan "çocuk serasında" sebze yetiştiren kreş öğrencileri, ürünlerin ilk hasadını yapmanın heyecanını yaşadı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kurulan "çocuk serasında" sebze yetiştiren kreş öğrencileri, ürünlerin ilk hasadını yapmanın heyecanını yaşadı.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Doğa Müfettişleri Projesi kapsamında oluşturulan serada hasat etkinliği düzenlendi.

Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, özenle baktıkları domates, salatalık, roka, lahana ve ıspanakları Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tollu, çocuklarda doğa bilincini artırma hedefiyle "çocuk serası" oluşturduklarını belirterek öğrencilerin ilk ürünlerini ailelerine götüreceğini aktardı.

Çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını istediklerini dile getiren Tollu, "Çocuklarımızla tohumunu attığımız, beslediğimiz, diktiğimiz, büyüttüğümüz ve yetiştirdiğimiz ürünlerin hasadını birlikte yaptık. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, doğa bilinci, doğa sevgisi gerçekten görülmeye değerdi." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Ayşe Sultan Ceylan, yetiştirdiği ürünleri arkadaşlarıyla topladığı için mutlu olduğunu, etkinlikten keyif aldıklarını anlattı.

Kreş öğrencileri yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yaptı
Kreş öğrencileri yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yaptı
Kreş öğrencileri yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yaptı

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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