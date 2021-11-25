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Konserde, Gaetano Donizetti , Charles Gounod , Giuseppe Verdi ve Aleksandr Borodin'in ünlü operalarından eserler seslendirildi.

MDOB orkestrası ve korosu sahne aldığı konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal üstlendi.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserin orkestra şefliğini Davide Damlani, koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünya operalarının koro bölümlerinden oluşan "Gala Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Gala Konseri' verdi - Son Dakika

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