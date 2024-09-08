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Midyat 3. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne yoğun katılım

MARDİN - Midyat'ta üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivaline yerli ve yabancı vatandaşlardan yoğun ilgi.

Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi ve Hayırsever iş insanları katkıları ile Mardin Midyat ilçesinde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası kültür ve sanat Festivaline günlük ortalama 20 bin kişi katılım sağlıyor.

Işıklar Mahallesi Midyat otogar alanında devam eden Festivalde 60 stant ve 5 binden fazla ürün sergileniyor.

Yöresel ürünler, taş, ve gümüş işleme sanatları, mahalli yemekler ve el işi sergiler düzenlendi.

Canlı müzik sinevizyon eşliğinde yapılan festivale yoğun talep var.

Festivalde Filistin için özel stant oluşturuldu.

Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezi Personeli Sevinç Korkmaz," Midyat Belediyesi

Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezi adına festivalde stantlarımızı kurduk burada. filografi, rölyef, amigurimi, ahşap boyama, tel kırma, ahşap yakma kurslarında ürettiğimiz ürünleri sergileyip satışa sunuyoruz; ve burada satıştan gelen gelir bayanlarımıza kazanç sağlıyor

Festivali düzenleyen başta belediye başkanımız Veysi Şahin Midyat Kaymakamımız ve hayırsever iş insanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz; Bize bu güzel ortamı sağladıkları için sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Derviş Özdemir Misafir Arıcı," Biz Erzurum'dan geliyoruz. Aslında Malatya, Mardin, Şırnak, Cizre buraya gelecektik. Burada dostlarımız olunca ziyaret edelim gelmişken dedik burada festivalde gördüğüm burada bir sürü kültürün bir arada oldu bu da yani gerçekten insan birlikte neler başarabileceğini göstermektedir. Biz de aslında bakarsanız ticaret yapıyoruz, bal ticareti yapıyoruz. Festivalde balla ilgili bir alan göremedim. İnşallah oda olursa gelecek senelerde belki bizde bir şeyler getireceğiz burada sizin sayenizde biz de paylaşırız dostlara da bu konuda tebrik ediyorum başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.