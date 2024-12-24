Nartugan Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nartugan Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

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İstanbul Uluslararası Nartugan Film Festivali, 4 kategoride ödüllerini dağıttı ve uluslararası 1050 film katıldı.

24.12.2024 21:58
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Nartugan film festivali ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - İstanbul Uluslararası Nartugan Film Festivali Aralık ayında 5'inci kez Türk sinemaseverlerle buluştu. Dünyadaki tüm Türk Devletlerinden gelen filmleri, Türkiye'de üretilenleri ve dünya sinemasının seçkin örneklerini jüri karşısına sunarak 4 kategoride ilk 3'e giren film ve belgesellere ödüller verildi.

İstanbul Uluslararası Nartugan Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Festivalin bu seneki küratörü ünlü Türk yönetmen Serdar Akar, direktörü ise Gültekin Bayır oldu. Festival jüriliğini yönetmen ve senarist Ümit Ünal, oyuncu Ertan Saban, yönetmen Aydın Bulut, senarist Ali Can Yaras ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış yaptı. Belgesel Jürisinde ise üç belgesel yönetmeni Vedat Atasoy, Burcu Camcıoğlu ve Sevinç Yeşiltaş yer aldı. Nartugan film Festivali son dört yıldır olduğu gibi bu yılda 5 gün boyunca film gösterimleri, sinema söyleşileri ve atölyeler yaparak önemli bir kültürel etkinliğine imza attı. İlteriş Vakfı ile işbirliği yapan festival 20 Aralık 2024 akşamı Altunizade Kültür Merkezinde Usta Oyuncu ve Yönetmen Bahtiyar Engin'in hazırlayıp sunduğu ödül töreni ve kapanış gecesiyle tamamlandı. Festivalde ödüller kısa film, kısa belgesel, uzun film ve uzun belgesel olmak üzere 4 ayrı kategoride sahiplerini buldu.

"Uluslararası bin 50 film yarışmaya katıldı"

Festivalin uzun yıllar devam edeceğini belirten Kaptan Mustafa Can, "İlteriş Vakfı'nın ana sponsorluğunda yapılan bu film festivalinin nihayet 5'incisine geldik. Festivale uluslararası bin 50 film katıldı. Bu filmler arasından dereceye girenler oldu. Jüri üyelerinin seçtiği bu filmlere burada ödülleri verildi. Çok başarılı filmler oldu. Bizim amacımız amatör ve yarı profesyonel yönetmenlere oyunculara destek vermek. Bu festivalde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Köy enstitüleri belgeseli beni çok etkiledi. Bu belgesel yaklaşık 13 yılda çekilmiş. Katılım çok fazlaydı, buda bizi mutlu etti. Bu festivalin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. Büyüyerek ve güçlenerek devam eden bir festival haline geldi. 6'ncı festivalimize yaklaşık 5 bin film katılacak. Umarım bu böyle her sene artarak devam eder" dedi

"4 kategoride ilk 3'e giren film ve belgesellere ödülleri dağıtıldı"

4 kategoride ilk 3'e girenlere ödüller verildiğini belirten Serbest film yönetmeni Gültekin Bayır, "Bu festivalin 5 yıldır direktörlüğünü yapıyorum. Festivalimiz uluslararası bir festival. Bu sene jürimizde çok değerli kişiler vardı. Küratörümüz Serdar Akar, Oyuncu Ertan Saban, Senarist Ali Can Yaras, Yönetmen Aydın Bulut ve Görüntü Yönetmeni Gökhan Atılmış jüri koltuğundaydı. Burada verilen ödüller ve seçilen filmler bizim için çok değerli. Umarım her sene yenileri eklenerek gelir ve bu festivalimizi uzun yıllar devam ettiririz. Festivalimizde binden fazla film yer aldı. Biz bunu ön eleme ile 500'e sonrada ön jüri elemesiyle 60'a indirdik. Bu gece kısa film, kısa belgesel, uzun film ve uzun belgesel kategorisinde ilk 3'e giren filmlere ödüllerini verdik" ifadelerini kullandı.

"Artık yönümüzü doğuya çevirdik"

Gözlerini doğuya çevirdiğini ve buradaki filmleri dikkate aldığını belirten Oyuncu Erkan Can, "Bu festivale ilk defa katıldım. Bundan sonra festival için devrede bende olacağım. Biz hep batıya yönümüzü döndük, oraların filmlerini çok izledik. Hiç kuzey doğuya bakmadık. Biraz o taraflara da bakmak gerektiğini fark ettim. Bu sene festivalin 5'incisi düzenlendi. Sinemacılar sanatçılar bu yöne bakıyorlar. Bende artık onlar gibi yönümü çevirdim. Çok güzel filmler var. Umarım bu şekilde yıllarca festivalimiz devam eder ve örnek olur" şeklinde konuştu.

"Önemli bir festival olduğunu düşünüyorum"

Bu festivalin önemli olduğuna vurgu yapan sinema oyuncusu Bahtiyar Engin, "Önemli bir festival olduğuna inanıyorum, Türkçe dili, Türkçe sinema, sadece Misak-ı Milli sınırları içerisinde değil dünyanın başka yerlerinde de yapılan Türkçe sinemalarının bir yaka iliklemek ve saygı duruşunda bulunmak istedik. 5 yıldır da bu festivali yapıyorlar. 5'inci yılında Serdar akar ve bende dahil olduk. Elimizden geldiğince bu festivali sürdürmeye çalışacağız. Umarım sinemamıza bir katkı sağlamış oluruz" dedi.

Nartugan Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nartugan Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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