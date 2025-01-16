Nazım Hikmet 123. doğum gününde anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nazım Hikmet 123. doğum gününde anıldı

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Nazım Hikmet, 123. doğum günü dolayısıyla Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı. Şiirleri ve bestelenmiş eserleriyle büyük bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçılar büyük şairin mirasını yaşattı.

16.01.2025 09:08  Güncelleme: 09:16
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Nazım Hikmet 123. doğum gününde Şişli'de düzenlenen programda anıldı

İSTANBUL - Şişli Belediyesi ev sahipliğinde Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nazım Hikmet, 15 Ocak'ta doğumunun 123'üncü yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı. Şairin izlerini taşımaya devam eden sanatçılar programa yoğun ilgi gösterdi.

Şişli Belediyesi ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen programla evrensel şair Nazım Hikmet, 123'üncü doğum gününde şiirleri ve bestelenmiş eserleriyle dün akşam Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anıldı. "Nazım 123 Yaşında: Ne güzel şey hatırlamak seni" temasıyla gerçekleşen etkinlikte büyük şairin izlerini taşımaya devam eden sanatçılar yer aldı. Programın sunuculuğunu Altan Gördüm yaparken, açılış konuşmasını Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral gerçekleştirdi. Anma etkinliğinde, hayatını kaybeden Genco Erkal'ın sesinden Nazım Hikmet'in "Otobiyografi" şiiri dinletildi. Ardından Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem şairin çeşitli şiirlerini seslendirdi. Levent Ülgen ise, 'Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan "Kartallı Kazım" bölümünü sahneledi.

"Barışa, kardeşliğe, özgürlüğe bir çağrıydı adeta Nazım'ın dizeleri"

Programda konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, " Doğumunun 123. yılında devrimci düşüncenin, insan ve memleket sevgisinin, özgürlük tutkusunun, güçlü sesi Nazım Hikmet'i anmak için bir aradayız. 'Ne güzel şey hatırlamak seni' diyen Nazım dostları hepiniz hoş geldiniz. Nazım Hikmet sadece bir şair olarak değil, halkların sesi, zulme direnen bir kalem, ezilenlerin yanında olan bir düşünürdü. Zindanlarda sürgünlerde yılları geçti. 1938'de "Orduyu isyana teşvik" gibi asılsız bir suçlamayla 13 yıl tutsak hayatı çekti. Fakat o demir parmaklıklar arkasında umudu büyüttü, halkın direncini, gücünü, eşitlik hayallerini, şiirleriyle besledi. Barışa, kardeşliğe, özgürlüğe bir çağrıydı adeta Nazım'ın dizeleri. Savaş meydanlarında, silahın yerini alan onun sözü oldu ama Nazım'ın dizelerinde sadece isyan yoktu. Aşk da vardı. Aşk bireysel bir his olmanın ötesinde memleket aşkıydı, insan aşkıydı, adalete aşktı, özgürlüğe aşktı, barışa olan aşktı. Nazım Hikmet'in sanatı ve bu aşkı ve politik düşüncesi Moskova'dan Varşova'ya Berlin'den Bakü'ye kadar olan sürgün yıllarında bu ses dünyanın dört bir tarafında yankılandı. O ezilen halkların hak arayışının, direnişinin şiirleriyle bir temsilcisiydi. Bugün bizler Nazım Hikmet'in mirasından beslenerek barış için, özgür ve eşit bir toplum ideali için çalışıyor ve mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

"'Şişli'de Bir Nazım' kitabı bugün sizlerle buluştu"

"Şişli Belediyesi olarak hazırladığımız çok değerli eseri sizlerle buluşturmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. 'Şişli'de Bir Nazım' kitabı bugün sizlerle buluştu. Nazım Hikmet'in Şişli'de geçirdiği yılları sanatına olan etkilerini bıraktığı izleri çok önemli bir dokümanda topladık. Şişli'nin Nazım'a, Nazım'ın Şişli'ye kattıklarını belgeledik. Şişli'nin belleğine bir döküman olarak bıraktık. Ben bu değerli çalışmaya katkı koyan tüm arkadaşlarımızdan, editör arkadaşlarımızı, değerli araştırmacıları, vakfı gerçekten tebrik ediyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Nazım Hikmet'in bize bıraktığı mirası bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özgürlüğe olan inanç, barış, halkların kardeşliği ve adalete duyulan büyük özgürlük" dedi.

Nazım Hikmet 123. doğum gününde anıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nazım Hikmet 123. doğum gününde anıldı - Son Dakika

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