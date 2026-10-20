Necip Fazıl Ödülleri'nde 8 dalda 9 isim ödül kazandı, Saygı Ödülü Sırma'ya verildi - Son Dakika
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Necip Fazıl Ödülleri'nde 8 dalda 9 isim ödül kazandı, Saygı Ödülü Sırma'ya verildi

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Necip Fazıl Ödülleri\'nde 8 dalda 9 isim ödül kazandı, Saygı Ödülü Sırma\'ya verildi
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13. Necip Fazıl Ödülleri'nde 2026 kazananları açıklandı, 8 dalda 9 isim ödüle layık görüldü. Saygı Ödülü, İslam tarihi üzerine yarım asrı aşan çalışmaları dolayısıyla İhsan Süreyya Sırma'ya verildi.

Bu yıl 13.'sü düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2026 yılı kazananları belli oldu. Şiir, edebiyat, fikir, müzik ve kültür sanat alanlarını kapsayan 8 ayrı dalda 9 isim ödüle layık görülürken, Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün sahibi İhsan Süreyya Sırma oldu.

Necip Fazıl Kısakürek'in kültürel ve edebi mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yılki sahipleri açıklandı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ödüller kapsamında, farklı alanlardaki çalışmalarıyla öne çıkan 9 isim ödüllendirildi. M. Fatih Andı, Turan Karataş, Mehmet Narlı, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar'dan oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenen isimlere ödülleri, tarihi daha sonra açıklanacak törenle takdim edilecek.

Şiir ödülü Adem Turan'a, hikaye-roman ödülü Zeki Bulduk'a

Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne, şiir dilindeki incelik, tematik zenginlik ve Türk şiirine katkıları dolayısıyla Adem Turan layık görüldü. Hikaye-Roman Ödülü ise eserlerinde Anadolu'nun ve İslam coğrafyasının meselelerini, insanlarını ve kültürel zenginliğini işlenmiş bir Türkçeyle anlatan Zeki Bulduk'a verildi.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'nün sahibi Kemal Sayar oldu. Sayar'ın psikiyatri alanındaki çalışmaları, edebiyat ve geleneksel birikimden yararlanarak geliştirdiği bakış açısı ile eser birikimi, ödül gerekçeleri arasında yer aldı.

İlk Eserler Ödülü iki isme verildi

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne Hümeyra Yabar ve Onur Bayrak layık görüldü. Yabar, insanın çok katmanlı gerçekliğini ele alan ve güncel anlatım tekniklerini geleneksel yöntemlerle buluşturan eserleriyle ödüllendirildi. Bayrak ise kişisel duyarlılığını toplumsal temalarla birleştiren özgün üslubu, dil ve ritim tercihleri ile gündelik hayatın inceliklerini estetik bir anlatımla sunması dolayısıyla ödüle değer bulundu.

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü William C. Chittick'in

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, İslam düşüncesi ve tasavvuf alanındaki araştırmalarıyla tanınan William C. Chittick'e verildi. Chittick'in İbnü'l-Arabi ve Mevlana üzerine çalışmalarıyla İslam düşünce mirasının dünyaya tanıtılmasına ve kültürler arası fikri etkileşime sağladığı katkılar vurgulandı.

Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne ise şiirlerinde Türkçenin anlatım gücüyle çocuk dünyasının duyarlılığını buluşturan Gökhan Akçiçek layık görüldü.

Müzik ödülü Murat Salim Tokaç'a

Necip Fazıl Müzik Ödülü'nün sahibi Murat Salim Tokaç oldu. Tokaç'ın ney ve tanbur icracılığındaki yetkinliği, Türk musikisinin icra geleneğini gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmaları ve musikinin uluslararası alanda temsiline sunduğu katkılar ödül gerekçesinde yer aldı.

Saygı Ödülü İhsan Süreyya Sırma'ya

Necip Fazıl Saygı Ödülü, İslam tarihi üzerine yarım asrı aşan çalışmaları dolayısıyla İhsan Süreyya Sırma'ya verildi. Sırma'nın tarih bilincinin gelişmesine katkıları ve ilmi çalışmalara adadığı uzun yıllar, ödül gerekçesinde öne çıktı.

Kaynak: İHA
İhsan Süreyya SırmaKültür SanatEdebiyatGüncelMüzikSon Dakika

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