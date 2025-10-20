Necla Öğretmen'in Filografi Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Necla Öğretmen'in Filografi Sergisi

Necla Öğretmen\'in Filografi Sergisi
20.10.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli öğretmen Necla Karakaya, filografi sergisiyle kaybolan sanatı yeni nesillere tanıtıyor.

İZMİR'de emekli sınıf öğretmen Necla Karakaya (78), çivi ve tel kullanarak ürettiği özel eserlerden oluşan filografi sergisi açarak kaybolmaya yüz tutmuş sanatın yeni kuşaklarla tanışması ve daha çok kitleye ulaşmasını sağlıyor. Son sergisini İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde açan Karakaya, "'Çivi ile Telin Aşkı' sergimin açılışında birçok insan örnek olduğumu söyledi. Çok zor ve sabır isteyen bir iş olduğunu düşünüyorlar. Bir işi biri yapıyorsa istedikten sonra herkes yapar. Yeter ki sabır olsun" dedi.

Kentin farklı ilçelerinde uzun yıllar sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 13 yıl önce emekliye ayrılan Necla Karakaya, meslek hayatını sonlandırmasının ardından unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatıyla tanıştı. Tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan, farklı motif ve desenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan bu el sanatını çok seven Karakaya, 100'den fazla eser hazırlayıp karma ve kişisel sergilere katıldı. İlk kişisel sergisini öğretmenliğe başladığı Ödemiş'te açan Karakaya, 'Çivi ile Telin Aşkı' adını verdiği son sergisini İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşturdu.

İzmir'de doğup büyüdükten sonra ilkokul 3'üncü sınıfta öğretmen olmaya karar verdiğini anlatan Necla Karakaya, yarım asra yakın sürdürdüğü öğretmenlik mesleğini son olarak çalıştığı Agahefendi İlkokulu'nda noktaladığını belirtip, "Mesleğimi yıllarca coşkuyla ve sevgiyle icra ettim. Emekli olduktan sonra hep bir arayış içindeydim. Filografi sanatını duydum. Bu sanatın kaybolmaya yüz tutmuş bir el sanatı olduğunu öğrenince bir öğretmen olarak, 'Bu güzel sanatı topluma tanıtmak için, bir vesile olabilir miyim' diye düşündüm. Neden kaybolmaya yüz tuttuğunu merak ediyordum. Orta Doğu'dan batıya doğru gelen bir sanat. Çok sabır isteyen, el emeği ve güç isteyen bir sanat dalı. Malzemeleri de biraz pahalı olduğu için yarım bırakan çok olmuş" dedi.

'ÖZGÜN ESERLER ÜRETMEK İÇİN ARAYIŞTAYIM'

Filografiyi halk eğitim kursunda öğrenen ve evinin bir bölümünü atölye olarak kullanmaya başlayan Karakaya, "Çok malzeme ziyan ettiğim de oldu. Ama şimdiye kadar 100'den fazla eser hazırladım. Hediye ettiklerim var. Buraya 35 eser getirdim. Bir kısmı da evdeki atölyede duruyor. İlk kişisel sergimi öğretmenliğe başladığım Ödemiş Beydağ'da açtım. Ödemiş'e vefa olması adına, kadın efelerin ressamı Mustafa Ali Kasap'ın desteğiyle ilk kişisel sergimi orada açtım. Bazı okullarda sergilerim oldu. Yakınlarım eserlerimle ilgili hep iltifat ederdi. Ama sergilerde hiç tanımadığım, sanatla uğraşan kişilerin değerlendirmeleri bana cesaret verdi. Daha özgün şeyler yapmak için arayış içindeyim. Hep yapılan şeylerin haricinde bir şeyler yapmak istiyorum. Buradaki serginin açılışında birçok insan örnek olduğumu söyledi. Çok zor ve sabır isteyen bir iş olduğunu düşünüyorlar. Bir işi biri yapıyorsa istedikten sonra herkes yapar. Yeter ki sabır olsun" ifadelerini kullandı.

'NECLA ÖĞRETMEN KÜLTÜREL CANLI MİRAS KONUMUNDA'

İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi olarak yıl boyunca pek çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını anlatan müze müdürü Erol Keklik de yaklaşık 2 hafta süresince 'Çivi ile Telin Aşkı' sergisinin ziyarete açık kalacağını belirtip şunları söyledi:

"Yıl içinde pek çok sergi yapıyoruz ama her sergide yeniden doğuyorum. Bu biraz da bizim motivasyon kaynağımız. Necla Karakaya emekliliği kabul etmeyip bu sanatı icra eden bir öğretmenimiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak köklerden geleceğe projemizin bir taşıyıcısı konumunda. Kültürel canlı miras konumunda. Necla hanım, bu eşsiz, kaybolmaya yüz tutmuş sanatın yeni kuşaklarla tanışması ve daha çok kitleye ulaşması açısından müthiş bir görev üstlenmiş. Şerefle onurla kabul ettik. Müze olarak bakış açımız her türlü sanata ev sahipliği yapıp kitlelere ulaştırmak. Milletimiz için de bunların köksel mirasın tanıtılması açısından önemli olduğuna inanıyorum. Her biri bir gönül işi. Gönüldeki ateşin dışa vurumu. Bu sergiyi organize ederken aynı heyecanı yaşadık. Ekim sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Daha sonra bu tarz sergi ve canlı performanslarımız olacak. Bu eşsiz sanat ziyafetini ve ruhları doyuran bu sergiyi kimse kaçırmasın."

Sergi 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Necla Öğretmen'in Filografi Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Cezaevinde zehirlenme paniği Çok sayıda mahkum hastanelik oldu Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Kremlin açıkladı Trump ile Putin bir araya gelecek Kremlin açıkladı! Trump ile Putin bir araya gelecek
Düğün kana bulandı 3 kişi yaralandı Düğün kana bulandı! 3 kişi yaralandı
Maduro: ABD’nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

22:36
Serikspor’da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
22:34
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
22:04
Trabzonspor fırtına gibi Üst üste dördüncü galibiyet
Trabzonspor fırtına gibi! Üst üste dördüncü galibiyet
21:33
Mahşeri kalabalık Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır’da
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
21:20
İsrail, Gazze’de ateşkesi ihlal etti Hava saldırısı düzenlediler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler
21:03
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
20:27
Hasan Şaş’tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
20:22
Ederson’dan büyük fedakarlık Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
20:21
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf
19:58
29 Ekim afişlerinde “Cumhuriyet“ yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı
29 Ekim afişlerinde "Cumhuriyet" yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı
18:05
Özgür Özel’den İmamoğlu kararı Apar topar Türkiye’ye dönüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 23:41:55. #7.12#
SON DAKİKA: Necla Öğretmen'in Filografi Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.