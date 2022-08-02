Niğde'de höyükteki kazıda Pers dönemine ait alçı surlar bulundu - Son Dakika
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Niğde'de höyükteki kazıda Pers dönemine ait alçı surlar bulundu

02.08.2022 11:12
Niğde'de höyükteki kazıda Pers dönemine ait alçı surlar bulundu

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te bu yılki kazılarda Pers dönemine ait alçı surlara ulaşıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te bu yılki kazılarda Pers dönemine ait alçı surlara ulaşıldı.

Porsuk-Zeyve Höyük'te Fransa Arkeoloji Enstitüsünce Türk makamlarından alınan izinle 1968'de başlanan çalışmalar bu yıl da devam ediyor.

Önceki yıllarda yapılan kazılarda, milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen, büyük bir kum taşına yazılmış Hitit hiyeroglifleri, Hitit döneminde garnizon olarak kullanılan surların ve gözetleme kuleleri ile Demir Çağı'na ait kale surları ve sıva kalıntıları ortaya çıkarılan höyükte, bu yılki kazılarda Pers dönemine ait alçı taştan yapılan surlara rastlandı.

Kazı Heyeti Başkanı Universite Polytechnique Hauts-de-France Öğretim Üyesi Doç. Dr. Claire Barat, AA muhabirine, bu yılki kazılarda ABD, Fransa, İtalya ve Türkiye'den 15 kişilik ekibin görev yaptığını söyledi.

Höyüğün en yüksek kısmında kazı yaptıklarını belirten Barat, aynı zamanda milattan önce 8. ve 7. yüzyılda Demir Çağı'na ait kerpiçten sur duvarlarını temizlediklerini anlattı.

Pers dönemine ait alçı surlara ulaşıldı

Barat, gelecek sene bu surlarda koruma çalışması yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Demir Çağı surları yapıldıktan bir süre sonra duvar cephesi alçı taşlarla ve taş dolguyla kaplanmış. Bu taş yapılar, milattan önce 6-4. yüzyılda Pers ve Akhamenid dönemlerinde kullanılmış. Çok önemli çünkü Pers dönemine ait eserler, Kapadokya bölgesinde az var. Burası Hitit döneminde olduğu gibi son derece stratejik olan bölge. Yerel bir hükümdarın işgal ettiği anlamına gelir. Buradan Sinop'tan Tarsus'a giden ve Kilikya kapılarından geçen ana yol kontrol ediliyor.

Kazılarımız sırasında bu surları Romalıların kuşattığını ve yangın geçirdiğini öğrendik. Surlar daha sonra onarıldı ve Romalılar tarafından işgal edildi. Bu nedenle güney Kapadokya'nın Roma hakimiyetine barışçıl yolla değil, şiddetli bir savaş neticesinde girdiği düşünülmektedir."

Höyüğün bulunduğu konum itibarıyla çok önemli olduğuna dikkati çeken Barat, bu yılki kazılarda, taş surların yıkılmasının Roma saldırısının şiddetinin boyutunu gösterdiğini, önceki tüm seviyelerin yok edildiğini vurguladı.

Burada bulunan Pers surlarının Persepolis, Kıbrıs ve Filistin'deki gibi olduğunu bildiren Barat, araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Arkeoloji, Ulukışla, Fransa, Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'de höyükteki kazıda Pers dönemine ait alçı surlar bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de höyükteki kazıda Pers dönemine ait alçı surlar bulundu - Son Dakika
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