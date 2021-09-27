Ödüllü yönetmen Hakan Aytekin'den "dünyayı sanat değiştiriyor" yorumu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belgesel sinema emek ödülü kazanan yönetmen Hakan Aytekin, dünyayı sanatın değiştirdiğini belirterek, "O nedenle belgesel sinema gibi bütün sanatların yolu açık olsun. İsterse kimse okumasın, dinlemesin ama bir gün herkese lazım olacak." dedi.

Yönetmenliğini yaptığı 20'nin üzerinde belgesel filmiyle birçok yarışmada ödül kazanan Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Aytekin, 16-18 Eylül'de Safranbolu'da gerçekleştirilen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde "Belgesel Sinema Emek Ödülü" aldı.

Aytekin, AA muhabirine, Safranbolu'daki festivalin belgesel alanında Türkiye'de tek kaldığına dikkati çekerek, böylesine önemli festivalde onur ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Belgesel sinemanın diğer türlere göre zor bir alan olduğunu vurgulayan Aytekin, "Herkesin her zaman sevebileceği, izleyebileceği bir alan değil çünkü daha çok sorunlar ve sorumluluklarla ilgili bir alan. Toplumun, doğanın kanayan yanlarına daha çok bakar. Bu nedenle belgesel sinemayı izlemek tahammül, yapmak sabır, yürek ister." diye konuştu.

Aytekin, insanların bugünlerde seyir alışkanlıklarının çok farklılaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yapılan bir araştırmaya göre, en uzun seyretme süresi ortalama bir dakika 8 saniyeymiş. Böyle görsel bir dünyanın içinde belgesel sinema gibi hem hacimli hem de içinde iç acıtıcı, zaman zaman belki daha yumuşak şeyler olmakla beraber zorluğu anlatan bir alanın tabi ki alışılageldiği eğlence alanlarından biraz daha geride ve farklı yerde durduğunu görüyoruz. Ama yine de dünyayı sinema, sanat, belgesel, şiir, roman, öykü değiştiriyor. O nedenle belgesel sinema gibi bütün sanatların yolu açık olsun. İsterse kimse okumasın, dinlemesin ama bir gün herkese lazım olacak."