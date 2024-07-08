Kültür Sanat

ON5SIFIR7 Film Haftası'nın Gala Programı gerçekleştirildi

İSTANBUL - 15 Temmuz Derneği tarafından 2016'da yılında yaşanan hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi ve gelecek nesillere aktarılması için gerçekleştirilen 4. ON5SIFIR7 Film Haftası'nın gala programı düzenledi. Film Haftası'nda bu yıl dünya sinemasındaki darbe, direniş, özgürlük temalarından seçme 20 film seyirciyle buluşacak.

15 Temmuz Derneği tarafından 2016'da yılında yaşanan hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi ve gelecek nesillere aktarılması için gerçekleştirilen ON5SIFIR7 Film Haftası'nın gala programı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, 15 Temmuz hain darbe girişimde dönemin Adalet Bakanı olan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Kültür Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil katıldı. 15 Temmuz Derneği'nin "15 Temmuz'dan Gazze'ye" sloganıyla hayata geçirdiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirdiği 4. ON5SIFIR7 Film Haftası'nda, bu yıl dünya sinemasından darbe, direniş, özgürlük temalarından seçme 20 film seyirciyle buluşacak. Filistin soykırımı ile ilişkilendirilerek "15 Temmuz'dan Gazze'ye" sloganıyla bütünleştirilen haftanın seçkilerinde, Filistin temalı filmler öne çıkarıldı. Belirlenen program çerçevesinde, Japonya'dan Türkistan coğrafyasına, Filipinler'den İran, ABD ve Şili'ye farklı kıtalarda insanlığa damgasını vurmuş, yaşanan büyük acıların daha sonra zafere dönüştüğü birçok gerçek hikayeyi anlatan seçkin filmler beyaz perdeye yansıtılacak. Filistinli tanınmış oyuncu ve yönetmen Muhammed Bekri 4. ON5SIFIR7 Film Haftası'nın onur konuğu olarak yer aldı. Programda 10 Temmuz 2024 tarihinde ayrıca, yurtiçi ve yurtdışından alanlarında uzman konuşmacıların yer aldığı "Direnişin Anahtarı Sinema" başlıklı bir de panel düzenleneceği açıklandı. Gösterimler Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ve Ümraniye Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Öte yandan, bütün gösterimler halka açık ve ücretsiz bir şekilde yapılacak.

"15 Temmuz Haftası etkinliklerinin hayırlı, yararlı, planlandığı gibi başarılı olmasını temenni ediyorum"

Gala Programı'nda kürsüye çıkan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde dönemin Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, "4. ON5SIFIR7 Film Haftası, darbe, direniş, özgürlük, 15 Temmuz'dan Gazze'ye ve en önemlisi direnişin anahtarı sinema ana fikirleriyle oluşturulan 15 Temmuz Haftası etkinliklerinin hayırlı, yararlı, planlandığı gibi başarılı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanı'mız sayın Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlığın genel müdürleri, ilgilileri, 15 Temmuz Derneği'mizin değerli başkanı İsmail Hakkı Turunç Bey ve buna destek olan Belediye Başkanlarımıza, TRT'mize, katkı veren herkese de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

"Allah bir daha bu aziz millete 15 Temmuz gibi ihanetleri göstermesin"

Milletin tekrar 15 Temmuz gibi bir ihanete uğramamasını temenni eden Bozdağ, "Tabii 15 Temmuz'a ilişkin görüntüleri izlediğimizde hepimiz olayın içerisine adeta yeniden girmiş gibi olduk. O günleri yeniden yaşar gibi olduk. Allah bir daha bu aziz millete 15 Temmuz gibi ihanetleri göstermesin. 15 Temmuzların tekrarını önlemek için yani ihanetin tekrarını önlemek için 15 Temmuzları unutmamak, unutturmamak en önemli vazifemiz olmalıdır. 15 Temmuz gecesi aziz Türk milleti Cumhurbaşkanı'ndan, köydeki Ahmet efendisine, Ayşe hanımına kadar şehirlerde, beldelerde, her yerde adeta yek vücut oldu. Türk milleti bilinen tarihi içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında 19 Mayıs'tan sonra işgale karşı nasıl bir birliktelik oluşturmuşsa aynı şekilde bu sefer Fetöcü hainlerin ordumuz içindeki teröristleri onlarla iş birliği içerisinde olan çevrelerle Amerika'nın güdümünde başka pek çok devletin de desteğinde yürüttükleri yeni bir işgal girişimine karşı bu sefer Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında saf tuttu" ifadelerini kullandı.

" İsrail'in yaptığı çok net bir şekilde söylüyorum, bir soykırımdır"

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını dile getiren Bozdağ, "Gazze ile ilgili de 1-2 cümle ifade etmek isterim. Gazze'de, İsrail'in yaptığı çok net bir şekilde söylüyorum, bir soykırımdır. Lamı cimi yok. Tam bir soykırım neyse, nasıl tarif ediliyorsa aynısının alasını şu anda İsrail devleti Gazze'deki masum Müslüman kardeşlerimize, Filistinlilere maalesef uygulamaktadır" şeklinde konuştu.