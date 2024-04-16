Kültür Sanat

Osmanlı puşideleri Adana'da ilmek ilmek işleniyor

Osmanlının sanduka örtüleri 'Maraş işi' tekniğiyle Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde yenileniyor

Usta öğretici Sibel Kırılan: "Türbelerdeki sandukaların üzerleri bunlarla kaplanıyor"

ADANA - Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğreticiler, Osmanlılarda mezar sandukalarının üzerine örtülen örtü olarak bilinen puşideleri, Maraş işi tekniğiyle ilmek ilmek işliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2016'da imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Puşide Projesi başlatıldı.

Osmanlılarda mezar sandukalarının üzerine örtülen örtü olarak bilinen puşideler, Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde El Sanatları ve Teknolojisi Nakış Bölümü'ndeki 8 kişilik ekip tarafından ilmek ilmek işlenerek yeniden yapılıyor. 12'nci puşidesini çalışan usta öğreticilerden oluşan ekip, oldukça sabır gerektiren, yapımı meşakkatli olan puşideleri özenle işliyor.

"Bu proje bir anlamda Maraş işini gün yüzüne çıkardı"

Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde projede görevli usta öğretici Sibel Kırılan, türbelerin yenilenmesi amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını belirterek, "Kumaşlarımızın üzerine 'Maraş işi' tekniğiyle işliyoruz. İşlemeler Maraş işinin bütün tekniğini kapsıyor. 8 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Şu an elimizde olan puşideyi 6 ayda tamamlayacağız. Geleneksel el sanatlarımızdan biri Maraş işi, çok eski bir sanattır ve unutulmaya yüz tutmaktadır. Bizler olgunlaşma enstitümüzde elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Bu proje bir anlamda Maraş işini gün yüzüne çıkardı. Sadece puşidelerde değil biz okulumuzda da zaten Maraş işi örtülerimiz, kaftanlarımız ve kıyafetlerimiz ve günümüze uyarlamak adına çantalarda kıyafetlerde de kullanıyoruz. Maraş işi yok olmadı ama elimizden geldiğince günümüze uyarlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Hürrem Sultan Türbesi Hanım Sultan puşidesini Maraş işi tekniğiyle çalışıyoruz"

Bakanlıkla yapılan protokol çerçevesinde çalışmaları büyük titizlikle yaptıklarını kaydeden usta öğretici Kırılan, "Türbelerdeki sanduka örtülerini yenileme çalışması yapıyoruz. Bu yenileme çerçevesinde biz 12'nci puşidemizi çalışıyoruz. Hürrem Sultan Türbesi Hanım Sultan puşidesini Maraş işi tekniğiyle çalışıyoruz şu anda. Tamamladıktan sonra puşidemizi İstanbul'a gönderiyoruz orada dikimi yapıldıktan sonra türbelerdeki sandukaların üzeri kaplanıyor" diye konuştu.

"Unutulmaya yüz tutmuş işleri yapıyoruz"

Yıllardır Maraş işi tekniğini çalışan usta öğreticilerden Sinem İpek de, "Çok mutluyum sevdiğim işi yapıyorum burada. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş işleri yapıyoruz bizler burada ve bunu keyifle, zevkle yapıyoruz" dedi.