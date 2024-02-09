Pursaklar 2\'nci Kitap Günleri Başladı

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Pursaklar 2'nci Kitap Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi

ANKARA - Pursaklar 2'inci Kitap Günleri, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un katılımı ile başladı.

Pursaklar Belediyesi, 9-18 Şubat tarihleri arasında kitapseverleri buluşturan '2. Kitap Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi. 101 yayınevi ve 65 yazarı Pursaklar Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla buluşturacak kitap günlerinin açılışına AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok katılım sağladı. Pursaklıların yoğun ilgi gösterdiği kitap günlerinde konuşan Belediye Başkanı Çetin, 65 farklı yazarın ve 101'in üzerinde yayınevinin katılacağını belirtti. Ziyaretçilere imza günleri, söyleşi programları, kültürel sergiler ve hazırlık yayınlarının sunulacağını ifade eden Çetin, etkinliğin ilçe sakinleri, öğrenciler, öğretmenler ve kitapseverler için mükemmel bir fırsat olacağını vurguladı. Çetin, birçok farklı programa ev sahipliği yapacak olan Kitap Günleri'ne tüm hemşehrilerin katılımını beklediğini dile getirdi.

"Yaptığımız bu tür çalışmalara yoğun katılım oluyor olması bizleri inanılmaz derecede memnun ediyor"

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Pursaklarda kitap günlerinin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini belirterek, "Biz aslında 3 yıl önce başlamıştık. Geçen yıl yine şubat ayı için programımızı yapmıştık. Hazırlıklarımızı yapmıştık ama malum tüm Türkiye'de 11 ilde etkisini gösteren ve hepimizi etkileyen deprem dolayısıyla ikincisini ertelemek zorunda kalmıştık. Bizim bu alanda yaptığımız aslında ilçemizde yaşayan öğrencilerle hem kitapları hem yazarları buluşturmak. Çok yoğun bir program 9 gün boyunca burada 17 farklı konuşmacımız program yapacak. Sadece onunla kalmayacak 64 tane yazarımızla imza günü yapacak. Her gelen öğrenciye ilk kitabınız bizden hediyesi yapıyoruz. Bir kitap çeki veriyoruz o çek ile burada bulunan standlardan istediği kitabı da satın alabiliyor. Bu öğrencinin ve gençlerin seçerek almalarını, ilk heyecanlarını yaşamalarını da sağlıyor. Haliyle enerjisi yüksek bir program yapmış oluyoruz. Pursaklarda kitap okuma geleneği var biz bunu görüyoruz. Birçok yaptığımız faaliyette çocukların ilgisini görüyoruz. Örneğin okuyan şehir fırsatlar adlı bizim bir kampanyamız var. Bu yıllardır devam ediyor ve sürekli devam ediyor. Bir öğrenci ve daha bir kitapsever okuduğu kitabın bir sayfa el özetini el yazısıyla yazarak bize getirdiği zaman yine seçeceği kitabı 10'a çıkart hediye ediyoruz. Sanatta sporda, eğitimde, bilimde, teknolojide, kendinden söz ettiren bir ilçe kendinden söz ettiren bir gençlik oluşması için biz bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şundan çok memnunum. Yaptığımız bu tür çalışmalara yoğun katılım oluyor olması bizleri inanılmaz derecede memnun ediyor, mutlu ediyor. Demek ki doğru işleri yapıyoruz ve insanlarımız bunlara ilgi gösteriyor" diye konuştu.

"Havalimanı metrosunu yapacağız"

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok ise, "Pursaklar'a bir sözüm var. Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma Bakanımız ile görüştük. Havalimanı yolu metromuzun projesi hazır. Ne yapılacak? 31 Mart'ta sönen Ankara'nın ışıklarını yakacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Pursaklar Belediyesi, 24 saat çalışacak. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız işleri gelip, anlatacağız. 31 Mart'tan sonra Çubuk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Pursaklar, Altındağ, Keçiören, Etlik Şehir Hastanesi ve Ovacık'a kadar uzanan havalimanı metrosunu yapacağız" dedi.