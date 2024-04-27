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Kültür Sanat

Rize'ye turizm heyeti geldi

Rize\'ye turizm heyeti geldi

Rize'nin tanıtımı amacıyla yabancı seyahat acentesi temsilcileri ve sosyal medya ünlülerinin de yer aldığı 44 kişilik heyet kente geldi. Heyet, Rize'nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

27.04.2024 17:02  Güncelleme: 17:05
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Rize'nin tanıtımı amacıyla yabancı seyahat acentesi temsilcileri ve sosyal medya ünlülerinin de yer aldığı 44 kişilik heyet kente geldi.

Valiliğin daveti üzerine, Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'dan Rize-Artvin Havalimanı'na gelen heyeti, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bayram Yığcı, Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkan Vekili Fatih Kızıltan, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu ile turizm işletmecileri karşıladı.

Tulum çalınan karşılama töreninde, heyet üyelerine Çaykur Rizespor atkısı hediye edildi.

Bayram Yığcı, Rize'de son yıllarda turizmin hızla geliştiğini söyledi.

Turizmin gelişmesinde Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nden gelen seyahat acentelerinin rolünün önemli olduğunu belirten Yığcı, "Turizm potansiyeline son derece katkı sunmaktalar. Orta Doğu pazarı özellikle Karadeniz'de son yıllarda hızla büyüyor. Bunun da artarak devam etmesini diliyoruz." dedi.

Yığcı, misafirlerin kentin turizm destinasyonlarını gezeceğini sözlerine ekledi.

Oda Başkanı İsmail Kuyumcu da çayın Rize'deki vatandaşların, turizmin ise herkesin paydaşı olduğunu vurguladı.

Heyet, Rize Belediyesi, Türk Hava Yolları, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sponsorluğundaki program kapsamında 1 Mayıs'a kadar kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Rize'ye turizm heyeti geldi - Son Dakika

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