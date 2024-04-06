Kültür Sanat

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Safranbolu bayramda rekor kıracak

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da oteller yüzde 100 doldu

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla tüm oteller doldu.

Mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla " Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan Safranbolu'nun, 9 günlük tatilde yerli turist rekorunu kırması bekleniyor.

Sakin şehirler ağına dahil olan ve Türkiye'nin kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde tek yeri olma özelliği taşıyan Safranbolu, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla misafirlerine tarihte yolculuğa çıkaracak.

Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının bin 125'ini bünyesinde barındıran tarihi ilçe, Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, tarihi camileri, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası, İncekaya Su Kemeri ve kanyonu gibi yapılarıyla turistleri kendisine hayran bırakacak.

Ege ve Akdeniz'de deniz turizminin başlamaması dolayısıyla "Açık hava müzesi", "Korumanın başkenti", "Kendini koruyan kent", "En iyi korunan 20 kent" gibi ünvanları bulunan Osmanlı Kenti Safranbolu, yerli turistlere kültür turizmini yaşatacak.

"Şehrimiz 9 günlük yoğunluğa hazır durumda"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 9 günlük bayram tatilinin yoğun geçeceğini söyledi. 9 günlük bayram tatilinin deniz sezonu öncesine gelmesi, Safranbolu'nun tercih edilen bir mevsime denk gelmesi dolayısıyla rekor bir kırmayı beklediklerini belirtti.

Otellerdeki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını ifade eden Ergüder, "Şehri tüm işletmecilerimiz, kamu ve tüm birimleriyle bu 9 günlük yoğunluğa hazır durumda. Konuklarımızı bekliyoruz. Bununla güzel ve ihtişamlı bir sezon açılışı yapmış olacağız. Aynı zamanda Karaelmas Turistik Ekspres'i de bu bayram periyoduna denk gelen 12 Nisan'da ilk kez konuklarını ağırlıyor ve onlarla buraya geliyor olacak. Dolayısıyla böyle bir çeşitlilik de olacak. Bununla birlikte yine şehir dışında yaşayan Safranbolulu hemşehrilerimizin yoğun bir akışı olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla birçok farklı şehirden, Türkiye'nin birçok farklı yerinden birbirinden fazla konuk ağırlayacağız" dedi.

"Safranbolu'yu görmeyen, yaşamayan kalmasın"

Mevcutta devam eden yabancı gruplar olduğunu, bunların bayramda da gelmeye devam edeceğini anlatan Ergüder, "Yabancı, yerli turist iç içe geçmiş olacak. Ama tabii bayram döneminde ağırlık yine yerli turist de olacaktır. Bizim için hiç fark etmiyor. Tabii gece sayısını artırmayı hedefliyoruz ama yeter ki, Safranbolu'yu görmeyen, yaşamayan kalmasın. Günübirlikçisiyle konaklamak için geleniyle hemşehrimizle birlikte inşallah coşkulu, güzel, keyifli, kalabalık, dolu dolu bir bayram geçireceğiz" diye konuştu.

Kalabalıktan dolayı bir sorun yaşanmaması için öneriler sunduklarını vurgulayan Ergüder, şunları kaydetti:

"Bu önerilerimizi yöneticimizle paylaşıp yarın bu önlemlerin alınması için elimizden gelen girişimlerde bulunacağız. Çünkü günün sonunda bu önlemler alınmadığında bütün şehre bir ağırlık ve yük biniyor. Burada yaşayan yerli halkımız da bunun eziyetini çekiyor. Yani bilhassa Safranbolu'larından dönerken Deretarla yönünü kullanması yönünde bizim telkinlerimiz olduğu gibi yöneticilerimizin de bu konuda telkinler ve birtakım önlemlerle trafiği bu açıdan birazcık daha yönlendirmesini talep edeceğiz. Önerilerimizi hazırladık ve bunlarla birlikte umut ediyorum yöneticilerimiz gerekli önlemleri alacaktır."

Safranbolu'nun sakin şehir ağına girmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ergüder, "Hem UNESCO hem sakin şehir ikisinin bir arada alındığı bildiğim kadarıyla dünyadaki tek şehir. Bu anlamda büyük bir önem taşıyor bizim için. Aslında Daday'ın da sakin şehir ünvanı alması çok önemli. Çünkü sadece sakin şehir rotasında gezenler için iki farklı ve birbirine yakın nokta olması tamamlayıcı bir destinasyon haline getiriyor. Dolayısıyla bunun da bize katacağı çok önemli şeyler olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.