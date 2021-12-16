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Safranbolu UNESCO ile "dünya markası" oldu - Son Dakika

Safranbolu UNESCO ile "dünya markası" oldu

16.12.2021 12:40

Safranbolu havadan (drone) Safranbolu evleri Karabük Valisi Fuat Gürel açıklaması Araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin açıklaması Safranbolu UNESCO ile "dünya markası" oldu UNESCO tarafından 17 Aralık 1994'te Dünya Mirası Listesi'ne alınan, ahşap evleri, cami, han, hamam, çeşme, türbe ve...

Safranbolu havadan (drone)

Safranbolu evleri

Karabük Valisi Fuat Gürel açıklaması

Araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin açıklaması

Safranbolu UNESCO ile "dünya markası" oldu

UNESCO tarafından 17 Aralık 1994'te Dünya Mirası Listesi'ne alınan, ahşap evleri, cami, han, hamam, çeşme, türbe ve lonca çarşıları gibi tarihi yapılarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, 27 yıldır dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırlıyor

Vali Fuat Gürel:

"UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alması; bütün dünyada Safranbolu'nun bilinmesini, gelen misafir sayısının artmasını sağlamıştır"

Araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin:

"UNESCO'dan itibaren Safranbolu, kelimenin tam manasıyla bir marka olduğunu gösterdi"

UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 27. yılını kutlayan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kültürel değerlerini geleceğe taşıyor.

Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran Karabük'ün Safranbolu ilçesi, 17 Aralık 1994'te, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne "Safranbolu şehri" adıyla kent ölçeğinde girmeyi başardı.

Tarihi yapıları korumadaki başarısı nedeniyle "Korumanın başkenti" unvanıyla da anılan, Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanında, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel konakların bulunduğu ilçenin kaderi, adeta "dünya mirası" olmasıyla değişti.

UNESCO kimliğiyle birlikte Türk kent kültürünün en önemli yapı taşları olan anıtsal eserlerin restore edildiği, kaybolmak üzere olan el sanatlarının canlandırıldığı Safranbolu, dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasına girdi.

Türkiye'nin kent ölçeğindeki tek "dünya mirası" olma özelliğini taşıyan ve yılda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak ülke ekonomisine önemli bir katkı sunan Safranbolu, gelecek kuşaklara korunarak aktarılıyor.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçe, 27 yıldan bu yana ziyaretçilerini, sokaklarında tarih yolculuğuna çıkarmayı sürdürüyor.

"Safranbolu dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Safranbolu'nun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çok önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun, 27 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığını ve Türkiye'nin bu listede kent ölçeğinde yer alan tek yeri olduğunu anlatan Gürel, "Ecdadımızdan günümüze kadar korunarak gelen ve gelecek nesillere koruyarak aktarmayı düşündüğümüz önemli bir merkezimiz. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alması; bütün dünyada Safranbolu'nun bilinmesini, gelen misafir sayısının artmasını sağlamıştır." diye konuştu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yer almanın ve bunu sürdürebilmenin belirli kuralları olduğuna işaret eden Gürel, "Şehrimizi yönetenler, Safranbolulular, Karabüklüler korumak adına çok büyük emek, gayret sarf ederek şehrimizi günümüze kadar taşımışlar. İnşallah bundan sonraki nesillere de taşımış olacağız. Her yıl 1,5 milyona yakın insanın görmeye geldiği bir şehir. Bundan sonra da çok daha fazla misafire ev sahipliği yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"Safranbolu, bütünüyle listeye alınmış önemli bir değer"

Tarihi ilçe hakkında çok sayıda yayımlanmış eseri bulunan araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin de bir kentin UNESCO'ya alınmasının kültürel olarak evrensel boyuta taşınmasını sağladığını kaydetti.

O kentin artık toplumun ortak mirası sayıldığının altını çizen Aytekin, "Safranbolu, kendine özgü tarihi mimarisi, sosyal ve kültürel dokusuyla bir mücevher kutusuydu. Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmış 8. kültür varlığıyız. Safranbolu, bütünüyle listeye alınmış önemli bir değerdir. UNESCO'dan itibaren Safranbolu, kelimenin tam manasıyla bir marka olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Safranbolu UNESCO ile dünya markası oldu
Safranbolu UNESCO ile dünya markası oldu
Safranbolu UNESCO ile dünya markası oldu
Safranbolu UNESCO ile dünya markası oldu
Safranbolu UNESCO ile dünya markası oldu

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Türkiye, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu UNESCO ile 'dünya markası' oldu - Son Dakika


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