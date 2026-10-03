Biletleri ilk gün tükenmişti: Şebnem Ferah, AOÇ'de 52 bin hayranına seslendi - Son Dakika
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Biletleri ilk gün tükenmişti: Şebnem Ferah, AOÇ'de 52 bin hayranına seslendi

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Biletleri ilk gün tükenmişti: Şebnem Ferah, AOÇ\'de 52 bin hayranına seslendi
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Rock müziğinin sevilen sesi Şebnem Ferah, Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda yaklaşık 52 bin kişinin karşısına çıktı. Yaklaşık 6 yıllık aranın ardından yeniden sahnelere dönen sanatçı, Ankara'daki konserde Sil Baştan ve Mayın Tarlası gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Ferah'ın konser serisi Antalya, İstanbul, Bursa ve Adana ile sürecek.

Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Şebnem Ferah, Ankara'da verdiği konserde yaklaşık 6 yıllık ara sonrası 52 bin müzikseverle bir araya geldi.

Bu yıl yeniden konser vermeye başlayan Ferah, İstanbul ve İzmir'in ardından Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda Ankaralı hayranlarının karşısına çıktı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTIĞI GÜN TÜKENDİ

Biletleri satışa çıktığı gün tükenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserden saatler önce alanın önünde uzun kuyruklar oluştu, Şebnem Ferah sahneye çıkarken yoğun alkışlarla karşılandı.

Ferah'ın müzik kariyerinden izler taşıyan şarkıların "Anka kuşu" metaforuyla LED ekrana yansıtıldığı açılışın ardından sanatçı, "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var"ı seslendirdi.

Güçlü vokali ve sahne performansıyla dinleyicilerden alkış alan Ferah, "Can Kırıkları", "Sil Baştan", "Sigara", "Bu Aşk Fazla Sana", "Mayın Tarlası", "Ben Şarkımı Söylerken" ve "Deli Kızım Uyan"ın da aralarında bulunduğu sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler, Ferah'ın farklı dönemlerde yayımladığı albümlerden hafızalarda yer edinen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Ferah'a konserde klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, gitarda Barış Manisa ve geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz eşlik etti.

İLK 3-4 ŞARKIDA HEYECAN HAD SAFHADA

Konserin ilk bölümünde dinleyicilere hitap eden Ferah, havanın soğuk olması nedeniyle sohbet bölümünü kısa tutup şarkılarla devam etmek istediğini söyledi.

Yeniden kalabalık dinleyici kitlesinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığını belirten Ferah, "Çok kalabalık olduğu zaman, üstelik de araya 6 küsur yıl girince konuşmak, daha doğrusu cümleleri manalı seçmeye çalışmak zor oluyor. İlk 3-4 şarkıda bende de heyecan had safhada oluyor. Umuyorum herkes geldiğine şu ana kadar mutludur. Güzel bir akşam olsun, harika bir akşam geçirelim." dedi.

Ferah, dinleyicilere teşekkür ederek, "Geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için, burada beraber olmayı tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ DURAK ANTALYA

Şebnem Ferah, konser serisi kapsamında 10 Ekim'de Antalya'da, 17 Ekim'de İstanbul'da, 24 Ekim'de Bursa'da, 31 Ekim'de Adana'da ve 7 Kasım'da yeniden İstanbul'da sahne alacak.

Kaynak: AA
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